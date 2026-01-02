Utbildad Boendestödjaren Stockholm 75%
2026-01-02
Livis Omsorg AB bygger på hög omsorgskvalitet, respekt för alla, personligt engagemang och individuellt anpassade lösningar. För oss är varje uppdrag unikt och målsättningen är att ge den service som kan förväntas för en lugn och trygg vardag.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med psykiatri som inriktning eller likvärdig utbildning inom social/vård och omsorg. Du har datavana samt kunskaper i svenska där du har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen psykiskt funktionsnedsatta. Det är meriterande om du har utbildning/erfarenhet i vård- och stödsamordning samt erfarenhet inom socialpsykiatrin.
Som person vill vi att du är strukturerad, har en mycket god samarbetsförmåga, är relationsskapande samt har en god förmåga att bemöta andra människor. Vi vill också att du bidrar med engagemang och delaktighet.Dina arbetsuppgifter
Som boendestödjaren arbetar du för närvarande måndag-fredag. Du utför både sociala och praktiska stödinsatser för att stärka och stödja individer i deras förmåga att hantera vardagen, såväl inom som utanför bostaden. Det primära syftet är att stödja människor med psykiska funktionsnedsättningar att så långt möjligt själva möta och hantera vardagslivet i olika situationer.
Målsättningen är att bidra till en återhämtningsprocess som på sikt kan göra boendestödet överflödigt. Det kan handla om att ge stöd och handledning i att utföra olika sysslor i hemmet t.ex. städ, tvätt och matlagning samt stödja i ekonomi och kontakt med andra myndigheter, men också om att vidga vardagslivet utanför hemmet genom att stödja till kontakter för socialt umgänge. Boendestödet ska vara utformat med hänsyn till individens skiftande behov med utgångspunkt i enskild genomförandeplan. Genomförandeplanen upprättas i samråd med den enskilde och har sin utgångspunkt i de insatser som den enskilde blivit beviljad i sitt beslut om boendestöd.
Förmåga att sköta dokumentation är ett måste. Du samarbetar med kollegor och övriga viktiga samarbetspartners. Samt har uppdraget att som boendestödjare upprätta och följa upp genomförandeplan, har kontakt med anhöriga, förvaltare/god man samt medverkar vid vårdplanering och andra sammankomster.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: Emelie.Fredlund@livissomsorg.se Arbetsgivarens referens
