Utbildad barnskötare till förskolan
Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Lindesberg Visa alla barnskötarjobb i Lindesberg
2025-12-17
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesberg
I Lindesbergs kommun finns 13 förskolor, från Ramsberg i norr till Fellingsbro i söder. Den stora geografiska spridningen ger dig möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
På förskolan deltar du i dagens alla aktiviteter för att hjälpa barnen att utvecklas i en trygg miljö. Du bestämmer själv när du vill bokas på jobb och hur mycket du vill jobba.Kvalifikationer
Barnskötarutbildning
Godkänd i Sv A+B, Ma A, Eng A och 2250 gymn. poäng (inkl. minst godkänt i BF; prog. Karaktärs kurser). Eller examensbevis med godkända betyg från KOMVUX - Barnskötare.
Körkort och tillgång till egen bil.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 1 900 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2025/87". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vikariesamordnare
Birgitta Palonen vikariesamordnare@lindesberg.se 0581-81678 Jobbnummer
9649444