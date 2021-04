Utåtriktad Account Manager! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-07Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?För kunds räkning söker vi nu dig som vill arbeta som Account Manager där du får både erfarenhet och utveckling. Bolaget är verksam och framgångsrikt inom mediaförsäljning, här får du en arbetsgivare och kollegor som ligger i framkant inom sin bransch. De arbetar aktivt med företagsförsäljning, det vill säga B2B och värderar sina kunder stort, som är både mellanstora till stora bolag. De arbetar inte mot en speciell nisch utan ser till hela marknaden. Är du utåtriktad och vill starta din karriär inom försäljning? Har du en fallenhet för att ta ansvar och drivs av goda resultat? Då vill vi träffa dig!Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av försäljning, men din personlighet väger tyngst. Du har en ödmjuk approach, stort driv och mycket go. Att ta kontakt ska vara naturligt för dig, med ett stort leende skapar du professionella och långvariga kundrelationer. Har du dessutom tidigare jobbat med mediaprodukter är det ett stort plus, men självklart inget krav. Du ska vara bekväm med luren vid örat och tycka om att bemöta nya människor dagligen. Även att vara en lagspelare är av vikt.Övriga egenskaperEn duktig säljare har en stark tävlingsinstinkt, således ser vi gärna en idrottslig bakgrundBrinnande intresse för digital marknadsföring och mediaGoda kommunikationskunskaper i tal och skrift, både på svenska och engelskaI rollen som Account Manager arbetar du ständigt med att bearbeta marknaden och på så sätt skapar du ett stort nätverk som kommer att utmynna i goda resultat. Du har en budget att följa samt olika målsättningar, både för din egna del samt för ditt team. Du jobbar mycket med nykundsbearbetning. Arbetet sker till främst med telefonen som verktyg och där det finns goda utvecklingsmöjligheter.2021-04-07I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-21Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5674690