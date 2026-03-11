Uska/omvårdnadsassistent, Sommarvik Hälso- Och Sjukvården
2026-03-11
Hälso- och sjukvården i Region Östergötland håller hög klass och vi har höga ambitioner.
Vi vill göra vården bättre - varje dag, året om. I en verksamhet som rymmer allt från högspecialiserade sjukhus till mindre mottagningar och vårdcentraler. Oavsett om du jobbar på sjukhus eller på en vårdcentral, med somatisk eller psykiatrisk specialistvård så gör du verkligen skillnad, för både patienter och närstående.
Vårt erbjudande
Ett sommarvikariat är en möjlighet att bredda dina erfarenheter och kunskaper samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden. Kanske hamnar du rätt direkt och när du gör det - då vet du. Du är rätt person på rätt plats. Och i vården behöver vi sådana som dig.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska/omvårdnadsassistent är du en viktig del av vårdlaget och bidrar till att vardagen fungerar på bästa sätt för patienter som behöver hjälp, stöd och vård. Du samarbetar med flera professioner och deltar i behandlingar och undersökningar. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats och verksamhet, och för att vi ska kunna matcha dig med rätt tjänst kan du ange dina önskemål om inriktning i din ansökan.
Om dig
För att arbeta som undersköterska/omvårdnadsassistent krävs det att du är utbildad undersköterska. Inom somatisk sjukhusvård är det, på de flesta enheter, ett krav med akutsjukvård 200 poäng samt godkänd APL för den kursen. Du kan även vara sjuksköterske-/eller läkarstuderande som vid anställningens start är godkänd på termin 3. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter en god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare kan kommunicera på svenska i tal och i skrift.
Våra förväntningar på dig är att du gör det bästa du kan utifrån din kunskap och förmåga och att alltid ha fokus på det vi finns till för - våra patienter. Du bemöter patienter och närstående med empati och respekt och trivs med att arbeta i team där du bidrar till ett gott samarbete. Du tar ansvar i ditt arbete och följer rutiner, och du utvecklas vidare i takt med att du kommer in i rollen.
Ansökan och anställning
Är din ansökan aktuell kommer en förfrågan skickas ut via Refapp där du ska ange dina referenser för en digital referenstagning. När referenserna är klara kommer vi att kontakta dig. Komplett ansökan innehåller:
Bifogat CV där du beskriver dina tidigare arbetslivserfarenheter. Har du gjort praktik kan du inkludera detta.
Bifogade intyg från utbildningar, legitimation eller examensbevis. Om du ännu inte har examen, bifoga ett utdrag från de kurser du läst (Ladok-utdrag eller gymnasiebetyg).
Att du fyller i de veckor du preliminärt tror att du kan arbeta under sommaren 2026.
Om din ansökan saknar något av ovanstående kan vi komma att be dig att göra en komplettering.
Läst gärna mer om rekryteringsprocessen HÄR.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
