Use Case Lead inom PLM till Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill ta en nyckelroll som Use Case Lead inom PLM360, och har erfarenhet av att driva affärskrav, koordinera tvärfunktionella team och skapa struktur i komplexa utvecklingsprogram.
I rollen kommer du att fungera som verksamhetens respresentant inom ett eller flera PLM-kapabilitetsområden där interna resurser är begränsade. Du säkerställer att verksamhetens behov fångas upp, dokumenteras, prioriteras och levereras genom hela utvecklingsprocessen, från kravställning till implementering och verksamhetsinförande.
Dina ansvarsområden:
Leda insamling och dokumentation av verksamhetskrav samt underhålla User Stories och funktionella krav i Jira
Äga och prioritera backloggen för ditt use case eller komponentområde samt omsätta verksamhetsstrategi i tydliga sprintmål
Koordinera tvärfunktionella experter, lösningsarkitekter och verksamhetsrepresentanter
Identifiera gap mellan nuvarande arbetssätt och framtida PLM-lösning samt driva arbetet med att stänga dessa
Samarbeta med verksamheten för att definiera effektiva och hållbara arbetssätt
Säkerställa att levererad funktionalitet uppfyller verksamhetens behov genom validering, teststöd och UAT
Representera ditt ansvarsområde i designgranskningar, beroendediskussioner och samordningsmöten
Identifiera behov kopplade till datamigrering
Stödja verksamhetsinförandet genom Show & Tell-sessioner, sandbox-testning och utbildningsinsatser Profil
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av att samordna tvärfunktionella intressenter inom exempelvis Engineering, Operations eller Quality
Erfarenhet av att identifiera User Stories, funktionella krav och verksamhetsprocesser
Förmåga att översätta komplex teknisk information till tydliga verksamhetskrav
Erfarenhet av testledning, validering och UAT
Erfarenhet av PLM-lösningar, gärna Teamcenter
Bakgrund inom produktutveckling, teknik- eller tillverkningsindustrin
God kunskap om Jira, Confluence och gärna digital thread-koncept
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Emelie Svedstam, emelie.svedstam@skill.se
alt. 011-470 53 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175017-2132696". Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
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612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
10023500