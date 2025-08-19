Uroterapeut till barn- och ungdomsmedicinmottagning
2025-08-19
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Om vår lediga tjänst
Vi söker dig, specialistsjuksköterska barn- och ungdom till oss på barn- och ungdomsmedicinmottagningen.
Du är utbildad uroterapeut och du kommer att ansvara för patienter med uro/tarm problematik och till en viss del nefrologi. Du behöver ha en uroterapeut utbildning. Det är ett variationsrikt, självständigt arbete där du är engagerad och själv ansvarar för att organisera ditt arbete. Du har också samarbete med övriga professioner på mottagningen som läkare och psykologer. Vi arbetar både med fysiska besök och med digitala vårdmöten. Tät kontakt med patienten och motiverande samtal under sammanhållen tid ser vi som framgångsfaktorer för att nå resultat för våra patienter. I tjänsten ingår även samarbete och handledning till andra verksamheter i Södra Älvsborg.
På barn- och ungdomsmedicinmottagningen arbetar du vardagar dagtid och du är ledig röda dagar. Viss helgtjänstgöring ingår inom verksamhetsområde (VO) kvinna och barn.
Barn- och ungdomsmedicinmottagningen är en specialistmottagning för barn och ungdomar med medicinska sjukdomar. Vi tar emot barn och ungdomar under 18 år som kommer på remiss från Regionhälsan och andra vårdgivare.
Vi arbetar för att skapa trygghet hos patienter och deras vårdnadshavare genom det unika mötet. En trygg patient gör det möjligt för oss att förmedla kunskap. Patient och vårdnadshavare får den kompetens de behöver för att hantera sin situation och kan därigenom uppleva självständighet. När patient och vårdnadshavare får känslan av "Kan själv!" har vi lyckats med vårt uppdrag!
Vi är en trivsam arbetsplats med bra kamratskap och stor erfarenhet inom barnsjukvård. Vi erbjuder kompetensutveckling relaterade till dina och verksamhetens behov.Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och har erfarenhet i yrket. Du är också utbildad uroterapeut samt specialistsjuksköterska inom barn och ungdom. Du kommer arbeta med motiverande samtal så det även en fördel om du har erfarenhet av det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Att arbeta med barn kräver kreativitet och tålamod för att skapa ett förtroende hos patienten och dennes vårdnadshavare. Bemötandet är avgörande i alla situationer. Det är även viktigt med förmåga till självständigt arbete, noggrannhet, samarbetsförmåga, flexibilitet och helhetssyn.
Bifoga yrkeslegitimation i din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
