Urologen söker en sjuksköterska
2025-08-11
Om du är sjuksköterska som värdesätter ett gott arbetsklimat och gillar att bidra med din kunskap och tillsammans med kollegor jobba med patientens bästa i fokus? Då är du rätt person för jobbet! I vår arbetsgrupp tar vi tillvara på varandras olika erfarenheter, det är det som kompletterar oss.
Det finns goda möjligheter att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper.
Vill du ha en bra introduktion på arbetsplatsen?
Vi erbjuder individanpassad introduktion och ett sjukhusövergripande introduktionsprogram om du skulle vara nyexaminerad sjuksköterska.
Vill du arbeta efter tydliga rutiner?
Vi erbjuder tydliga arbetssätt och rutiner för att skapa smidighet i det dagliga arbetet.
Vill du hinna med ditt jobb?
Vi vårdar 6 patienter per sjuksköterska/undersköterska under dag- och kvällstid för att göra vården så säker som möjligt och för att ha en god arbetsmiljö.
Vill du kompetensutvecklas?
Vi erbjuder stora möjligheter till vidareutbildning både internt och specialistutbildningar.
Vill du ha stöd i ditt dagliga arbete som sjuksköterska?
Vi har stödfunktioner såsom farmaceuter, vårdsamordnare, fysioterapeuter och kontaktsjuksköterskor.
Vill du arbeta i ett öppet klimat med erfarna kollegor?
Vi erbjuder kollegor som du kan fråga om allt!
Vill du påverka ditt schema?
Vi erbjuder individuell schemaplanering där du i stor mån kan påverka ditt schema.
Vad erbjuder vi dig?
Friskvårdsbidrag på 5000kr/år.
Heltidstjänst 38:15h/vecka.
En god arbetsmiljö.
En mentor.
Ny kunskap som du bär med dig resten av livet!
Dina förmåner - Danderyds sjukhus
Önskar du komma och hospitera för att se hur vi arbetar? Du kan då vända dig till Anna Cohen, vårdenhetschef eller Filippa Tysk, biträdande vårdenhetschef.
Vårdavdelning 65 är klinikens urologiska vårdavdelning med 12 vårdplatser. Vi har både ett elektivt och akut flöde till avdelningen, där de elektiva patienterna genomgår kirurgiska ingrepp för cancer i urinvägarna, urinblåsa, prostata eller njure. Varje dygn tar vi även emot akuta patienter som kan ha drabbats av njurstensanfall, urosepsis, hematuri och andra symtom ifrån urinvägarna. Vi vårdar även akuta patienten med kirurgiska besvär.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska på vårdavdelning planerar, leder och utför du specifikt urologiskt och ibland kirurgiskt omvårdnadsarbete. Du arbetar fortlöpande med observationer, ansvarar för pre- och postoperativ omvårdnad, smärtlindring, palliativ vård samt säkerställer att patienten är optimerad inför operation. I arbetsuppgifterna ingår även att göra självständiga bedömningar, samt att arbetsleda omvårdnadsteamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller på väg att få din legitimation. Erfarenhet och utbildning inom urologi och/eller kirurgisk vård är meriterande.Dina personliga egenskaper
En förutsättning för att du ska trivas hos oss är att du gillar att arbeta i det patientnära arbete och att du värderar ett gott arbetsklimat högt. Vi värnar om våra patienter och ser gärna att du som sjuksköterska aktivt arbetar personcentrerat.
Att se möjligheter i stället för hinder tror vi är bra, då vi arbetar i en snabbt skiftande verksamhet där tempot ibland kan vara högt. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Din muntliga kommunikationsförmåga är god och du har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att se helheten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Kirurgi och urologi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi samt operationsverksamhet i öppen- och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från i huvudsak Stockholms län, men även utomläns och utlandspatienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar. Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, två operationsavdelningar samt fyra vårdavdelningar med olika profilområden; kolorektalkirurgi, kirurgi i övre mag-tarmkanal, överviktskirurgi och levertumörer samt urologi. Här jobbar cirka 460 medarbetare.
