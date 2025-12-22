UR söker en pedagogisk redaktör
2025-12-22
Vill du vara med och skapa kunskap för livet?
Brinner du för kunskap, lärande och ungas utveckling? Vi söker en pedagogisk redaktör till vårt team på avdelningen Ung, där vi utvecklar program och pedagogiskt stödmaterial för högstadiet och gymnasiet.
Om rollen pedagogisk redaktör
Som pedagogisk redaktör får du en central roll i vårt arbete med att utveckla och kvalitetssäkra pedagogiskt innehåll. Du blir en viktig resurs för såväl innehållschef som programproduktion, och bidrar med din pedagogiska kompetens och målgruppskännedom för att säkra kvalitet i UR:s kunskapserbjudande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Bidra med pedagogisk och målgruppsinriktad kompetens till programproduktion och innehållsutveckling.
- Rådgöra och samverka med innehållschef i frågor som rör pedagogik, utbud och målgrupper.
- Ta fram och analysera förstudier, behovsunderlag och omvärldsbevakningar.
- Samla in och bearbeta feedback från referensgrupper och användare.
- Bygga relationer och stärka dialogen med viktiga målgrupper och intressenter.
- Utveckla och skriva lärarhandledningar samt pedagogiskt stödmaterial.
Vi söker dig som har
- Pedagogisk examen och flerårig erfarenhet av undervisning, gärna inom högstadiet, gymnasiet eller för unga vuxna.
- Mycket god kunskap om pedagogik, undervisning och lärande via medier.
- Erfarenhet av digitala verktyg och av att använda media i undervisningen.
- Mycket goda kunskaper i svenska - både i tal och skrift.
- Analytiskt och strukturerat arbetssätt; du är van att planera och prioritera mellan flera parallella arbetsuppgifter.
- God samarbetsförmåga och lätt för att bygga relationer, både internt och externt.
Meriterande
- Erfarenhet av att ta fram förstudier och behovsunderlag.
- Undervisningserfarenhet inom våra målgrupper, särskilt inom STEM och/eller svenska/SVA.
- Erfarenhet av att utveckla pedagogiskt material och/eller lärarhandledningar.
- Erfarenhet av att leda workshops och arbeta projektbaserat.
- Vana av målgrupps- eller omvärldsanalyser.
- Erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt.
- God insikt i publicistiska principer, public service och UR:s särskilda roll.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Stockholm.
Välkommen att skicka in ditt CV samt svar på urvalsfrågor genom att klicka på länken nedan. Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - dock senast 25 januari 2026.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
- Mysia Englund, innehållschef: Mysia.Englund@ur.se
- Eva Blomberg, gruppchef: Eva.Blomberg@ur.se
För anställningsrelaterade frågor är du välkommen att kontakta Christine Malmer, HR-partner: christine.malmer@ur.se
Fackliga frågor besvaras av Unionen, Saco och Journalistförbundet via växeln 08-784 40 00.
På UR förenas vi i vår passion att skapa kunskap för livet - för de många och de få. I vårt unika uppdrag kombinerar vi berörande journalistik med effektiv pedagogik och stöttar skolan och allmänheten med oberoende och pålitlig kunskap, och vi är stolta över det positiva bidrag vårt arbete har.
På UR får vår nyfikenhet och kreativitet spelrum. Vår omväxlande vardag gör vårt arbete både roligt och spännande. Hos oss är det lätt att vara människa på jobbet. Tillsammans skapar vi en välkomnande, positiv och prestigelös kultur. Vi vill varandra väl, och stöttar varandra i stort som smått. För att du ska må bra och nå din fulla potential erbjuder vi flexibiliteten att lägga livspusslet och få ett hållbart arbetsliv. Sammantaget gör detta oss till en schysst arbetsplats.
Vi värdesätter allas olikheter, för det är samspelet mellan vår bredd av kompetenser, personligheter och bakgrunder som är grunden i vår framgång.
