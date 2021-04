Ur&Penn söker säljare till Halmstad! - Ur & Penn AB - Säljarjobb i Halmstad

Ur & Penn AB / Säljarjobb / Halmstad2021-04-13OM OSSUr&Penn grundades år 1943 av Erling Persson som även var grundare till H&M och är idag med över 120 butiker, Skandinaviens ledande kedja inom klockor och modeaccessoarer. Vår idé och framgångskoncept är att förändra en mycket konservativ industri genom design och marknadsföring av egna varumärken till revolutionerande priser.Vid sidan av att skapa fantastiska accessoarer är det inbyggt i vårt DNA att göra skillnad för de mest utsatta. Vi vill bygga ett företag som lämnar världen lite bättre och initierade därför Ur&Penn Foundation, som är stolt partner till Hungerprojektets arbete i Ghana. Som medarbetare på Ur&Penn är du direkt bidragande till vår framgång.OM TJÄNSTENVi söker dig som med passion för försäljning vill arbeta med modeklockor och smycken i vår butik i Halmstad. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 5 timmar per vecka med start omgående eller enligt överenskommelse. Observera att vi har extra behov av dig vid kampanjer, helger och lov så hög flexibilitet är önskvärt.Dina främsta arbetsuppgifter blir att:Aktivt arbeta med försäljning och merförsäljningHantera pengar och dagsavslutSkyltning och påfyllning av varorEnklare reparationer (korta armlänkar, batteribyten etc.)Håltagning/piercing i öronenVI SÖKER DIG SOMHar passion för försäljning och vill arbeta med modeklockor och smycken. Du är en sann lagspelare med en vinnande inställning och ett outtömligt driv att skapa fantastiska kundupplevelser. Du har ambitionen att växa och utvecklas och vill göra det genom att utmana dig själv till att hela tiden flytta dina egna gränser.Vi vill att du, precis som vi, brinner för försäljning samt för våra produkter. Du är prestigelös, initiativrik, flexibel och har hög ansvarskänsla. Vi erbjuder ett givande arbete i en butikskedja med mycket energi och driv, där endast du själv sätter begränsningarna för hur mycket du utvecklas.VARFÖR OSS?Tillsammans med oss blir du en del av ett hungrigt och energiskt team som vill förändra en alldeles för konservativ bransch. Vi erbjuder ett snabbt tempo i en ständigt utvecklande arbetsmiljö där endast vår egen kreativitet sätter gränserna. Med vårt sociala engagemang har du även möjlighet att göra skillnad och bidra till mer glädje i människors vardag.NÄSTA STEGIntervjuer sker löpande så ju snabbare du skickar in din ansökan desto bättre. Vi ser fram emot att höra från dig!"Keep it simple!" är vår filosofi, så observera att vi endast tar emot ansökningar via rekryteringsverktyget på vår hemsida.Sista ansökningsdag är 2021-05-13!Vi ser fram emot att höra från dig, vi ses på Ur&Penn!Varaktighet, arbetstidDeltid/ 13,07%2021-04-13Timlön plus OB-ersättning enligt Handels avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-13Ur & Penn AB5688163