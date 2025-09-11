Uppsökare med inriktning vuxna
2025-09-11
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Haninge kommun anpassar sig inför framtidens socialtjänst och har därför inrättat en första linjens socialtjänst.
Här har vi samlat tidiga och förebyggande råd- och stödinsatser med mål att kunna erbjuda kommuninvånarna hjälp i ett tidigt skede så allvarlig problematik förebyggs. Vi skall finnas nära kommuninvånarna och det skall bli enklare att komma i kontakt med socialtjänsten.
Ditt uppdrag
Den uppsökande verksamheten vänder sig främst till vuxna personer (18-65) med en långvarig psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik samt hemlöshet. Arbetet är inriktat på att nå de mest utsatta som kan behöva hjälp av samhället men som på egen hand inte sökt detta. Du arbetar uppsökande med att etablera kontakt och motivera människor i en utsatt situation och du följer även med vid planerade besök och insatser. Det relationsskapande arbetet är en viktig förutsättning för denna tjänst och du kommer möta människor i en komplex livssituation där du har förmåga att se möjligheter och möjliga vägar till förändring.
I ditt arbete är du en viktig samarbetspartner för kollegor inom socialtjänsten, men också externa samarbetspartners som polis, hyresvärdar och vården. I tjänsten ingår att representera verksamheten utåt och informera om uppsökande verksamhetens arbete.
Det här söker vi hos dig
För tjänsten krävs att du har:
- Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
- Erfarenhet av att arbeta med personer som har psykiska funktionsnedsättningar och/eller beroendeproblematik
- God kännedom om hur andra myndigheter som polis och sjukvård arbetar.
- God kännedom om hur socialtjänsten arbetar och vilket stöd som finns att få av kommunen.
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning eller uppsökande verksamhet.
Din kompetens
- Du är stresstålig och har förmåga att hantera akuta situationer på ett lugnt och professionellt sätt
- Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation
- Uppdraget innebär att du är flexibel samt kan organisera, avgränsa och prioritera i dina arbetsuppgifter
- Du är förtroendeingivande och har god samarbetsförmåga
- Du är lugn, stabil och respektfull
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vikariat 1 år med möjlighet till förlängning. Schemalagd arbetstid; dag, kväll och helg. B-körkort är ett krav.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av flera funktioner och roller. I arbetsgruppen finns idag två uppsökartjänster, en samordnare för vräkningsförebyggande arbetet i kommunen, sex socialsekreterare, en administrativ assistent och en enhetschef.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisen erhållits.
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Tuva Andersson Minell Telefonnummer: 08-606 70 00 eller tuva.anderssonminell@haninge.se
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
