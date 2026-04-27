Uppsala tingsrätt söker en handläggarchef
Sveriges Domstolar, Uppsala tingsrätt / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-04-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Uppsala tingsrätt i Uppsala
Uppsala tingsrätt är en allmän domstol med cirka 120 medarbetare. Tingsrätten är en öppen och modern arbetsplats som värnar om att ha en bra arbetsmiljö och kompetenta medarbetare. På domstolen pågår löpande arbete med att utveckla verksamheten.
Tingsrätten är indelad i tre målavdelningar, ett målkansli och en administrativ avdelning. Domkretsen utgörs av hela Uppsala län med kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.
Uppsala tingsrätt är centralt belägen nära goda allmänna kommunikationer. Med tåg tar det ca 40 minuter till Stockholm. Uppsala är storstaden med småstadens charm. Här finns ett rikt utbud av evenemang och upplevelser.
1 plats(er).
Vill du ha ett meningsfullt arbete och vara en viktig del av arbetet med domstolarnas centrala samhällsuppdrag? Då är rollen som handläggarchef vid Uppsala tingsrätt något för dig.
Om rollen
Handläggarcheferna utgör en central roll i domstolens dagliga arbete. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Som handläggarchef har du personalansvaret för tio till tolv domstolshandläggare. Du leder, fördelar och utvecklar arbetet vid kanslifunktionen på en av tingsrättens målavdelningar. I rollen ingår även att utveckla rutiner, bedriva kvalitetsarbete, resursplanering samt kompetensutveckling av dina medarbetare. Du samarbetar med chefsrådmannen och chefsrådmannens ställföreträdare i ledning och uppföljning av verksamheten på avdelningen. Du har också ett nära samarbete med övriga handläggarchefer och kanslichefen på målkansliet. Du förväntas delta i domstolens övergripande arbete med samordning och verksamhetsutveckling.
Utöver din chefsroll handlägger du mål och ärenden, förbereder och planerar förhandlingar samt kallar och expedierar domar. Arbetet innebär mycket kontakt med parter och allmänhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggarchef kommer du att;
leda, fördela och organisera arbetet inom din handläggargrupp
hålla lönesamtal och medarbetarsamtal samt arbeta aktivt med uppföljning av dessa
följa upp och tillgodose dina medarbetares behov av kompetensutveckling
tillsammans med chefsrådmannen, chefsrådmannens ställföreträdare och övriga medarbetare utveckla verksamheten och arbetsformerna på avdelningen
tillsammans med övriga chefer bidra till utvecklingen av verksamheten på tingsrätten
i viss utsträckning arbeta operativt med mål och ärenden
Du kommer att erbjudas kompetensutveckling, bl.a. kurser i chefs- och ledarskap inom Sveriges Domstolar.
Om dig
Du ser helheten och prioriterar utifrån verksamhetens mål. Du har en god förmåga att leda och motivera dina medarbetare samt skapa engagemang och arbetsglädje, både på grupp- och individnivå. Du är lyhörd, tydlig i ditt sätt att kommunicera och kan fatta beslut, även i svåra situationer. Du måste också ha mycket god samarbetsförmåga och ett intresse för dina medarbetares utveckling. Domstolshandläggarna har en central roll för att tingsrätten ska kunna genomföra sitt uppdrag och vi lägger därför stor vikt vid dina chefs- och ledaregenskaper. Vi söker dig som har ett utvecklande och inkluderande ledarskap.
För att bli aktuell för anställning krävs också att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du följer gällande lagar samt står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet.
Vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom personlig mognad, ansvarstagande, gott omdöme och självständighet. Det är även viktigt att du har en god administrativ förmåga, är effektiv, flexibel och kan lösa problem på ett konstruktivt sätt.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Slutförd och godkänd 3-årig gymnasieutbildning
Erfarenhet av och goda kunskaper om handläggning i domstol eller liknande verksamhet
Väl vitsordad och dokumenterad erfarenhet av chefskap eller annan erfarenhet av ledarskap
Hög IT-mognad
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Eftergymnasial utbildning som är relevant för arbetet
Tidigare erfarenhet av liknande arbete på domstol
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför erbjuder vi en bra arbetsmiljö och goda förmåner, bl.a.:
Goda semester- och pensionsvillkor
Trivsel- och friskvårdsaktiviteter
Läs mer om våra övriga förmåner här
Praktisk information
Välkommen med din ansökan! Vi ber dig:
Bifoga CV där år och månad framgår för respektive anställning (t.ex. 2020-05 till 2025-06)
Bifoga personligt brev om varför du söker anställningen och hur du kan bidra till domstolens verksamhet
Ladda upp underlag som styrker att du har 3-årig gymnasieutbildning
Ladda upp eventuella andra underlag
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med tester och arbetsprov.
Vi kommer att göra utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vid en eventuell anställning.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AÄ 2026/155".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 1113 (visa karta
)
751 41 UPPSALA
Sveriges Domstolar, Uppsala tingsrätt
HR-specialist
Sara Brodin sara.brodin@dom.se 018-431 60 08
9878350