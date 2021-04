Uppsala - Crossmedia Communication Söker En Vass Skribent/copywr - Crossmedia Communication Europe AB - Marknadsföringsjobb i Uppsala

Crossmedia Communication Europe AB / Marknadsföringsjobb / Uppsala2021-04-14Crossmedia Communication söker Skribent/CopywriterHar du kärlek till det skrivna ordet? Har du god erfarenhet av att förmedla kreativa budskap genom text och ord? Är du social och driven och en hejare som kommunikatör? Vi söker dig som tillsammans med teamet och våra uppdragsgivare tänker ut idéer, skriver reklam och skapar kommunikation.Rollen kräver mycket kreativitet, teamplay och att du enkelt kan sätta dig in i och förstå uppdraget. Att du kan ta reda på mer, definiera problemet, fundera ut lösningen på problemet och presentera skrivna idéer för våra kunder.Crossmedia Communication är en komplett kommunikationsbyrå i Uppsala som hjälper företag och organisationer att förbättra och effektivisera sin kommunikation och marknadsföring. Vi har vår bakgrund i tidningsvärlden och vi har speciellt koll på allt inom redaktionell kommunikation och marknadsföring.I huvudsak producerar vi på Crossmedia Communication kundtidningar och magasin av hög klass på uppdrag åt våra kunder som vanligtvis består av kommuner, regioner, branschorganisationer och annat.Vi arbetar tätt tillsammans med vår systerbyrå (och fullservicebyrå) Sprice, som hjälper sina kunder med allt ifrån strategi, innehåll och produktion. Ett stort fokus ligger på att generera mer intäkter genom kreativa kampanjer och skapa engagemang och interaktion i t.ex. sociala medier. Många gånger går en kampanj över flera olika typer av medier och kanaler, för att så skapa en bra synergi - det innebär både manusarbete, videoproduktion och digitala annonser.Dessutom understöder vi också den digitala byrån Mondify som hjälper kunder med digital analys, sökmotoroptimering (SEO) och webbutveckling, bland annat.Nu söker vi dig som är sugen på en ny utmaning och vill ha ett varierande arbete där du får utföra både klassiskt redaktionellt arbete för vår tidningsproduktion inom Crossmedia, samt också kan hugga i med copytext åt våra vänner på Sprice och Mondify.Vi söker dig...som har god känsla för språk, uttrycker dig väl i text och känner dig säker med att producera redaktionella artiklar efter en tydlig deadline och instruktioner från kund. Kanske har du erfarenhet från inom journalistik och arbete på en redaktion?som är social och inte har några problem med att genomföra intervjuer eller ta nya kontakter.som har en god stilistisk förmåga och hoppar vant mellan olika typer av texter och artiklar.som snabbt kan sätta dig in i nya och varierande ämnen och "hitta nyheten".som kan arbeta tätt tillsammans med det producerande teamet, för att så generera kreativa lösningar i skriven form.som kan förstå uppbyggnad av ett manus eller VoiceOver, så att den samspelar med det visuella innehållet.som kan hjälpa våra kunder att formulera sin värdegrund och språkliga identitet, sin nya tagline eller sin säljpresentation.som kan kommunicera på olika plattformar som sociala medier,som kanske har haft erfarenhet av att skriva SEO-vänlig copytext till en webbplats, som gör att hemsidan premieras av sökmotorer.som förhoppningsvis har erfarenhet av översättningsarbete från engelska till svenska och vice versa.Omfattning: Deltid 40 % (kan självklart bli mer på sikt)Det är meriterande om du bor i Uppsala.Vi erbjuder:Ett ungt och modernt företag som är i lindan av en spännande resa. Gemenskap, humor och högt i tak genomsyrar vår kultur. Vårt fokus är att skapa fler affärsmöjligheter för våra kunder och bevara vår "can do"-spirit. Lite snack och mycket verkstad helt enkelt.Vi är ute efter att se dig utvecklas i din roll och vi vill stötta dig att bli bättre för varje dag. Vi har trivsamma lokaler med buss- och cykelavstånd till Uppsala Centrum och gratis parkering. Vi är ett företag som är på en spännande resa, där vi lägger fokus på att leverera gentemot kund och egen tillväxt.En arbetsplats i ständig utvecklingFrihet under ansvarFlexibla arbetstiderTjänstepensionFriskvårdsbidragVi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan så fort du kan.Skicka in din ansökan med CV och personligt brev samt eventuella arbetsprover till:Frågor om tjänsten besvaras av: Oskar Nylander, VD Crossmedia Communication: oskar.nylander@crossmediagroup.se eller 070-084 00 50ellerTom Stigson, Byråchef Sprice tom@sprice.se eller 070-084 00 702021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-14Crossmedia Communication Europe ABAxel Johanssons gata 475450 UPPSALA5692267