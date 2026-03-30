Upphandlingsledare till Inköp
Kungsbacka Kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Kungsbacka Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kungsbacka
2026-03-30
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Är du en erfaren upphandlare med affärsmässigt fokus och god kunskap om offentliga affärer? Hos oss får du en roll där du både strategiskt och operativt driver hela inköpsprocessen och bidrar till att utveckla Kungsbacka kommuns inköpsarbete - med hållbarhet, innovation och digitalisering som centrala drivkrafter.
Du blir en del av en kompetent och specialiserad inköpsorganisation med engagerade kollegor och en kultur som präglas av prestigelöshet, goda samarbeten och öppenhet. Vi är en kommun med tydligt utvecklingsfokus där vi vill göra nytt, utmana de offentliga affärerna och skapa största möjliga värde för verksamheten och våra invånare.
Rollen som upphandlingsledare hos oss
Vi söker nu två upphandlingsledare till vår inköpsorganisation, en till kategoriteam tjänster och en till kategoriteam varor.
Kategoriteam tjänster hanterar ett brett spektrum av tjänsteområden, däribland tekniska konsulttjänster, företagshälsovård samt tjänster inom finans och försäkring.
Kategoriteam varor ansvarar för flera av kommunens varuintensiva och avtal, såsom avtal inom möbler, förbrukningsmaterial och livsmedel.
Som upphandlingsledare ansvarar du för hela inköpsprocessen, från behovsanalys och dialog med verksamheten till upphandling och uppföljning av avtal. Du driver egna upphandlingar inom den aktuella kategorin och ser till att de genomförs affärsmässigt, professionellt och enligt gällande lagar.
Vi arbetar kategoriindelat och i denna roll blir du en nyckelspelare i vår utvecklingsresa där varje kategori har en dedikerad upphandlingsledare. Tillsammans med övriga kollegor driver du förbättringsarbete, utvecklar arbetssätt samt stärker effektivitet och robusthet i hela inköpsorganisationen.
Du kommer att ha en viktig roll i vårt strategiska upphandlingsarbete. Rollen innebär att du, utöver det operativa upphandlingsarbetet, i nära samarbete med dina kollegor i kategoriteamet leder och samordnar arbetet samt utvecklingen inom ert kategoriteam. Du kommer även att arbeta nära övriga upphandlingsledare för våra fem andra kategorier. Tillsammans bidrar vi till att skapa en effektiv, hållbar och framtidssäker inköpsfunktion.
Du kommer att ingå i ett team av engagerade och kunniga kollegor som drivs av ett starkt fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling. Vi erbjuder goda möjligheter till friskvård, flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan. Hos oss får du, genom ett coachande ledarskap, möjlighet att påverka, utmanas och utvecklas - och framför allt uppleva arbetsglädje och göra verklig skillnad!Publiceringsdatum2026-03-30Profil
För att lyckas i rollen som upphandlingsledare hos oss har du en god förmåga att arbeta strukturerat och effektivt, även med flera pågående projekt. Du har ett konsultativt, serviceinriktat och affärsmässigt tänk samt en god problemlösningsförmåga. Du trivs med många kontakter och är kommunikativ och relationsskapande, vilket bidrar till ett gott samarbete både internt och externt. Du är lyhörd och har en optimistisk attityd till förändringar, samt kommer gärna med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter.
Vi söker dig som:
har en högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik, eller YH-utbildning inom inköp/upphandling i kombination med annan eftergymnasial utbildning. Alternativt flerårig erfarenhet av självständigt arbete med affärer inom offentlig verksamhet.
via erfarenhet och djupgående kunskap inom LOU kan tillämpa regelverket för att genomföra offentliga affärer från start till mål
vana av att genomföra tidiga dialoger med leverantörsmarknad
har erfarenhet av ett aktivt strategiskt inköpsarbete
Det är meriterande med:
erfarenhet av att driva avtalsgrupper med fokus på effekthemtagning och nyttorealisering.
erfarenhet av kategoribaserat/strategiskt upphandlingsarbete.
erfarenhet av utvecklingsarbete/förändringsledning.
erfarenhet av tjänsteupphandlingar inkluderat tekniska konsulter genom användning av ABK09 (meriterande för team tjänster)
erfarenhet av stora varukorgsupphandlingar dvs avtal med stora volymer (meriterande för team varor)
Mer om oss
Inköp hanterar hela inköpsprocessen från behov till betalning och består av två enheter: upphandling och e-handel, samt specialister inom juridik, hållbarhet och logistik. Vi strävar efter att vara en spännande och inkluderande arbetsplats. För att möta framtidens utmaningar söker vi medarbetare som vill göra skillnad och spegla vår omvärld. Vårt fokus är goda affärer som styr mot kommunens mål, med stor vikt på innovation och digitalisering. Vi söker dig som vill vara med och skapa en av landets vassaste verksamheter. Vill du läsa mer om vilka vi är eller hur vi jobbar så kika gärna på: Förvaltningen för Service | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder två tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroller kommer att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast den 6 april 2026.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka Kontakt
Linda Josefsson, upphandlingschef 0733-535863
9828301