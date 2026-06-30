Upphandlingskoordinator
Inspektionen för vård och omsorg IVO / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-30
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) befinner sig i en utvecklingsfas där vårt uppdrag växer och ställer ökade krav på vår tillsyn. För att möta detta stärker vi vår verksamhet och söker nu en upphandlingskoordinator till vårt kontor i Stockholm.
Om jobbet
Som upphandlingskoordinator kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av att genomföra inköp, avrop, direktupphandlingar och avtalsförvaltning. Du kommer även att arbeta med att utveckla myndighetens e-handelssystem. Tillsammans med upphandlare och närmaste chef kommer du att vara delaktig i att utveckla IVO:s upphandlings- och inköpsfunktion samt följa upp avtal. Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
planera och genomföra flera parallella direktupphandlingar,
planera och genomföra avrop genom förnyade konkurrensutsättningar enligt LOU, i nära samarbete med verksamhetens beställare,
planera och genomföra avtalsförlängningar,
fungera som konsultativt stöd till beställarorganisationen i inköps- och upphandlingsfrågor,
delta i utvecklingen av IVO:s inköpsprocess genom att bidra till att ta fram och förbättra rutiner, metoder och mallar inom inköp och avtalsförvaltning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant utbildning eller motsvarande kunskaper eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer relevanta,
erfarenhet av att genomföra direktupphandlingar och avrop enligt LOU
erfarenhet från arbete i upphandlingsverktyg såsom e-avrop, Clira eller motsvarande,
mycket god datorvana,
goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande om du har:
flerårig och aktuell erfarenhet av arbete på statlig myndighet,
erfarenhet av e-handelssystemet Visma Proceedo,
erfarenhet av att göra avrop från Statens inköpscentrals ramavtal. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och ta ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du är initiativrik och bidrar med idéer som utvecklar både arbetssätt och resultat. Med ett strukturerat arbetssätt kan du hantera komplexa frågor, prioritera effektivt och föra arbetet framåt även när flera processer pågår parallellt. Du samarbetar gärna med kollegor och beställare på olika nivåer i organisationen och har förmåga att uttrycka dig tydligt, vara lyhörd och skapa förtroende i möten med andra.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Så ansöker du
Du ansöker genom att besvara våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Ansökan ska skickas in på svenska. Svara tydligt och utförligt på frågorna, eftersom de ligger till grund för urvalet, hänvisa inte till andra handlingar som CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansök senast den 2 augusti 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Övrig information
Befattning: Upphandlingskoordinator
Anställningsform: tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Placeringsort: Stockholm
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Efter överenskommelse
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare – alltid med fokus på patienter och brukare.
Vi är drygt 850 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala kontor på orterna Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.
I Stockholm finns även myndighetsövergripande avdelningar för aktörskontroll, verksamhetsstöd, rättsligt stöd, analys, planering och kommunikation samt generaldirektörens stab.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen för vård och omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/lediga-jobb/
Solnavägen 4 (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
vik. Enhetschef
Elin Skoog elin.skoog@ivo.se +46107885000 Jobbnummer
9984348