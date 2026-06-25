Upphandlingskonsulter till statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vi söker två Upphandlingskonsulter, en inom entreprenad och en inom IT/teknik, till en statlig myndighet.
Du har ett helhetsansvar för upphandlingsprocessen och driver upphandlingar samt avrop från ramavtal från behovsanalys till färdigt avtal. Arbetet innefattar att ta fram upphandlingsdokument, hantera annonsering och frågor under anbudstiden samt genomföra anbudsutvärdering.
Du ansvarar även för utvärderingsmodeller, dokumentation, efterannonsering och förberedelser inför avtalsförvaltning. Genom hela arbetet säkerställer du kvalitet och bidrar med stöd och rådgivning till verksamheten.
Observera att myndigheten bedriver säkerhetsklassad verksamhet vilket innebär att uppdraget inte kan påbörjas innan bakgrundskontroll samt registerkontroll för slutkandidat är genomförd och godkänd.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsterna som Upphandlingskonsulter är konsultuppdrag på heltid med start 2026-09-01 och beräknas pågå till och med 2027-03-01, därefter finns möjlighet till eventuell förlängning.
Krav för båda rollerna:
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning samt minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper inom LOU/LUF
• Erfarenhet från att arbeta med upphandlingsverktyg t.ex. Mercell TendSign
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
• Ha goda kunskaper om upphandlingslagstiftningen, dess tillämpning och gällande praxis
• Ha god teoretisk kunskap om förfaranden och arbetssätt avseende upphandling
• Ha god kunskap om miljökrav vid upphandling
• Minst fem (5) års erfarenhet av att huvudsakligen (minst 75% av en heltidstjänst) ha arbetat med att genomföra och ansvara för hela upphandlingsprocessen för offentlig sektor.
• Erfarenhet av att leda och driva projekt och ta ett helhetsåtagande.
• Ha eftergymnasial utbildning, minst ett (1) år, med inriktning mot exempelvis upphandling, inköp, ekonomi, juridik eller annan relevant inriktning
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Vi söker dig som arbetar strukturerat med en tydlig strategisk metodik i upphandlingsuppdrag. Du är kommunikativ, serviceinriktad och pedagogisk, med förmåga att anpassa ditt budskap till olika målgrupper, både muntligt och skriftligt.
Du är självständig, tar helhetsansvar och kan leda en grupp. Vidare är du resultatinriktad, samarbetar väl med andra och säkerställer att du levererar enligt överenskommelse i tid.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-07-05.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9978132