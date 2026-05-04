Upphandlingschef
2026-05-04
Nu söker vi en Upphandlingschef till Östra Göinge kommun på ett konsultuppdrag med start omgående. Som interim upphandlingschef leder du en kompetent grupp om elva medarbetare som agerar inköpscentral för sex kommuner och tretton bolag. Vi söker dig som är ett tryggt bollplank i upphandlingsfrågor och som kan kombinera strategiskt ledarskap med operativt genomförande av upphandlingar vid behov.
I dagsläget består organisationen av sju upphandlare, en administratör, en hållbarhetsspecialist, en inköpscontroller, en projektledare och en upphandlingschef. Östra Göinge kommun agerar genom samverkansavtal inköpscentral för Östra Göinge kommun, Osby kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Bromölla kommun samt tretton kommunala bolag inom dessa kommuner. Teamet som ska ledas består idag av elva medarbetare i olika roller och är organisatoriskt placerad i Östra Göinge kommun. Tjänstgöringen är förlagd i samtliga kommuner så under en arbetsdag kan medarbetarna befinna sig på olika orter. Uppdraget är dels att leda medarbetarna på inköpscentralen, vara ett bollplank med medarbetarna i upphandlingsfrågor, men också att aktivt genomföra vissa upphandlingar vid behov.
Uppdragets längs är 15 juni till 31 december 2026.
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV i din ansökan. Önskar du även skicka med ett personligt brev eller annan kompletterande information kring din ansökan ber vi dig lägga med det i samma dokument, t.ex. som en inledning på ditt CV
Att vara konsult: Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
Ansvarsområden
Leda och stötta teamet på inköpscentralen, som idag består av elva medarbetare inklusive upphandlare, administratör, hållbarhetsspecialist, inköpscontroller och projektledare.
Agera strategiskt bollplank och rådgivare till medarbetarna i komplexa upphandlingsfrågor.
Aktivt planera och genomföra egna upphandlingar vid behov för att stötta organisationens leverans.
Ansvara för den löpande verksamheten vid inköpscentralen som servar Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla kommun samt tillhörande bolag.Kvalifikationer
Du har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling (LOU) och har tidigare axlat en ledande roll.
Du är en trygg ledare som kan leda ett team som är utspritt över flera olika orter under en arbetsdag.
Du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och skapa förtroende i en samverkansorganisation.
Tillgänglighet: Du kan påbörja uppdraget den 15 juni för en gemensam introduktion med nuvarande chef fram till den 30 juni.Om företaget
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
289 42 BROBY Arbetsplats
Östra Göinge Kommun Kontakt
Kristin Svensson kristin.svensson@randstad.se +46707932204
