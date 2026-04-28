Upphandlingsavdelningen Region Dalarna söker Avtalscontroller
2026-04-28
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Upphandlingsavdelningen är centralt placerad vid regionens ekonomienhet och är regionens expertstöd avseende upphandlingar. Vi har kontor i centrala Falun och är en arbetsplats som kännetecknas av en god atmosfär och hög trivsel där vi utvecklas i våra arbetsroller.
Region Dalarna införde hösten 2025 vårdinformationssystemet Cosmic. Vi söker nu en avtalscontroller som på både en operativ och strategisk nivå aktivt arbetar med avtalet. Avtalskonstruktionen skiljer sig från tidigare system och ställer höga krav på strukturerad uppföljning, affärsmässighet och leverantörsstyrning. För att säkerställa att Region Dalarna får fullt värde av avtalet och att leveranser sker enligt överenskommelse söker vi nu en avtalscontroller med särskilt fokus på vårdinformationssystemet.
Tjänsten är placerad inom upphandlingsavdelningen och innebär ett nära samarbete med verksamhet, juridik, ekonomi, IT samt externa parter.
Region Dalarna ingår i en regionsamverkan med åtta andra regioner runt Cosmic, Sussa samverkan, varför en del i avtalshanteringen också är att representera regionen Sussagemensamt kring avtalsfrågor.
Som avtalscontroller ansvarar du för den kommersiella och avtalsmässiga uppföljningen av vårdinformationsavtalet. I rollen ingår bland annat att:
Följa upp avtalets villkor, leveransnivåer och incitament
Säkerställa ekonomisk kontroll och korrekt fakturering
Identifiera, analysera och hantera avtalsavvikelser
Stödja verksamheten, t.ex. hälso- och sjukvårdens stödfunktioner och ledning, samt systemförvaltning, i avtals- och tolkningsfrågor
Delta i och bidra till affärsdialoger och förhandlingar med leverantör
Samordna Region Dalarnas arbete gentemot SUSSA Samverkan i avtalsfrågor
Bidra till utveckling av arbetssätt, strukturer och verktyg för avtalsuppföljning
Arbeta proaktivt med riskhantering och realisering av avtalets strategiska nytta över tidKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, inköp eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av avtalsuppföljning, avtalsförvaltning eller leverantörsstyrning
God affärsmässig förståelse och erfarenhet av komplexa avtal
Förmåga att analysera avtal ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av större IT- eller tjänsteavtal
Erfarenhet från offentlig verksamhet
Vana av samverkansmodeller eller flerpartsavtal
Erfarenhet av arbete nära juridik och/eller upphandlingDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, analytisk och uthållig. Du är trygg i dialoger med leverantörer och kan stå stadigt i affärsmässiga diskussioner. Du trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor och har förmåga att arbeta både strategiskt och operativt.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RSF:2026:036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN
RsF, K o B, Regionfastighet, Hälpmedel, Region utv Kontakt
Rekryterande chef
Rekryterande chef: Mathias Snickar mathias.snickar@regiondalarna.se 023-490354
