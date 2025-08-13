Upphandlingsassistent till statlig myndighet i Stockholm
Adecco Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundbyberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundbyberg
2025-08-13
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Nu söker vi en noggrann och strukturerad upphandlingsassistent till en statlig myndighet i Stockholm. Du kommer bland annat att sätta upp och administrera avtalsdatabaser som möjliggör e-beställningar i Proceedo. Vidare upprätthåller du befintliga leverantörskontakter och etablerar nya.
Andra förekommande arbetsuppgifter:
• Sätta upp och administrera avtalsdatabaser som möjliggör e-beställningar i Proceedo (Manuellt flytta information mellan Antirio Kommers elite och Visma Proceedo)
• Bistå vid e-beställningar i Proceedo
• Hjälpa till med dialog mot beställare
• Upprätthållande av befintliga leverantörskontakter och av nya leverantörskontakter
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Upphandlingsassistent är ett konsultuppdrag på heltid med start 2025-09-01 och förväntas pågå till och med 2025-12-31 med möjlighet till förlängning om två (2) månad. Total uppdragstid kan därför komma att bli till och med 28 februari 2026. Arbetet utförs primärt i myndighetens lokaler i Sundbyberg, med möjlighet till visst distansarbete.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning, alternativt annan utbildning med inriktning på inköp/upphandling på högskolenivå
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som upphandlingsassistent
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare arbete med upphandlingsverktyget Antirio Kommers elite
• Tidigare arbete med visma Proceedo
• Tidigare arbete vid statlig eller kommunal verksamhet.
Om dig
För att att lyckas i rollen som upphandlingsassistent till en statlig myndighet tror vi att du är noggrann och har ett öga för detaljer. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har lätt för att samarbeta med din goda kommunikativa förmåga.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-08-20.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Ass. National Recruiter
Hannah Trollsas Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9455879