Upphandlingsansvarig till Petrokemiskt företag
2025-11-06
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren CAPEX-inköpare som kan driva upphandling och kontraktshantering för ett projekt som avser utbyte av ett ventilationsaggregat i Bruchhausen, Tyskland.
Uppdraget är en del av ett större pågående investeringsprogram och innebär att ett befintligt ventilationssystem ska ersättas med ett nytt. Rollen innebär nära samarbete med Projektledaren (baserad i Stenungsund) och flera interna intressenter för att säkerställa ett tekniskt och kommersiellt välgrundat leverantörsval, förhandling och kontraktstecknande.
Den vi söker har en kombination av stark förhandlings- och inköpsvana samt god teknisk förståelse för mekaniska system eller ventilationsutrustning. Tidigare erfarenhet av att hantera jämförande CAPEX-upphandlingar är mycket meriterande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda hela inköps- och upphandlingsprocessen för det nya ventilationsaggregatet samt relaterade delprojekt (bygg, mekaniskt och el).
Förbereda och driva leverantörsdialoger - från RFQ till kontraktssignering - enligt projektplan och interna riktlinjer.
Tillsammans med projektledaren utvärdera 3-4 leverantörsofferter utifrån tekniska, kommersiella och avtalsmässiga kriterier.
Stödja projektledaren med utvärderingsunderlag, jämförelsetabeller och rekommendationer till ledning/styrgrupp.
Förhandla kommersiella och avtalsmässiga villkor med utvalda leverantörer för att säkerställa bästa möjliga pris, omfattning och kvalitet.
Samverka internt med process, teknik, juridik och ekonomi för att säkerställa godkända underlag och beslut.
Upprätta, granska och färdigställa avtal enligt företagets standarder och tillämpliga avtalsramar (t.ex. Orgalime, FIDIC).
Säkerställa tydlig och kontinuerlig kommunikation samt god dokumentation under hela upphandlingsprocessen.
Kvalifikationer och erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet som CAPEX-inköpare, Procurement Manager eller Sourcing Specialist inom energi-, process- eller industriprojekt.
God teknisk förståelse för mekanisk utrustning, gärna ventilationssystem eller roterande maskiner.
Erfarenhet av teknisk-kommersiell utvärdering och leverantörsjämförelser.
God kunskap om avtal och industriella upphandlingsstandarder (t.ex. Orgalime, FIDIC).
Mycket god kommunikations- och förhandlingsförmåga.
Flytande svenska och engelska. Tyska är en fördel, men inget krav.
Förmåga att arbeta självständigt och i tvärfunktionella team i internationell miljö.
Övrig information
Placeringsort: Stenungsund (närvaro på plats ca 1-2 dagar/vecka).
Omfattning: ca 50%.
Start: Önskvärt november/december 2025, senast januari 2026.
Längd: ca 3 månader.
Resor: Viss förekomst av resor inom Europa, främst till Bruchhausen för leverantörsmöten och samordning.
