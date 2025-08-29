Upphandlings- och inköpsassistent till upphandlings- och inköpsenheten
Norrköpings kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
Är du i början av din karriär och vill utvecklas inom upphandling och inköp? Har du intresse för offentlig upphandling och söker en roll där du får växa, lära och bidra? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Upphandlings- och inköpsenheten är en del av ekonomi- och styrningsavdelningen inom kommundirektörens kontor. Här ingår också enheterna för finans och internbank, ekonomi och styr samt statistikfunktionen.
Vi sitter i moderna och trevliga lokaler på Slottsgatan 118, nära resecentrum. Hos oss arbetar tio engagerade och nyfikna kollegor som tillsammans ansvarar för kommunens upphandlingar av varor och tjänster. Genom tydliga processer och god planering ser vi till att verksamheten följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och de grundläggande principerna för inköp och upphandling.
Norrköpings kommun gör varje år inköp för över tre miljarder kronor. Upphandling och inköp är därför en viktig del av kommunens arbete - både för ekonomin och för att nå våra mål. Nu söker vi en upphandlings- och inköpsassistent som vill vara med och bidra till att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva avtal.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
I rollen som upphandlings- och inköpsassistent blir du ett viktigt stöd i vårt arbete och får en varierad vardag. Du stöttar upphandlarna med administrativa uppgifter som diarieföring, avtalsinläsning och hantering av utlämnande av handlingar.
Du kommer att vara administrativt avtalsansvarig för vissa avtal samt hantera förfrågningar från våra samverkande enheter, exempelvis kommuner i samarbete, bolag inom kommunkoncernen och regionen.
En annan del av ditt uppdrag blir att stötta kommunens inköpsorganisation, bland annat i frågor kopplade till e-handel. Du fungerar som rådgivande stöd för kommunens direktupphandlare och får även själv möjlighet att genomföra direktupphandlingar via skriftlig offertförfrågan för kommundirektörens kontor.
Vem är du?
Vi söker dig som har examen från yrkeshögskola med inriktning mot inköp eller upphandling.
Du är trygg och stabil som person, och du möter andra med ett serviceinriktat och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du trivs i samarbete med andra och delar gärna med dig av din kunskap, samtidigt som du uppskattar att ta del av andras erfarenheter och perspektiv.
Rollen kräver att du är strukturerad och självständig, med förmåga att organisera och prioritera dina uppgifter efter behov. Du är initiativrik, proaktiv och bidrar gärna med idéer för att utveckla arbetet framåt.
Vi ser att du har goda kunskaper inom LOU samt är van användare av Officepaketet, särskilt Excel.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Sista ansökningsdatum: 21 september
Kontakt: Enhetschef Björn Andrén på 011-15 17 95, bjorn.andren@norrkoping.se
eller rekryteringsspecialist Robert Brandt på 011-15 16 21, robert.brandt@norrkoping.se
