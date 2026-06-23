Upphandlare varor och tjänster - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Inköpar- och marknadsjobb / Eskilstuna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eskilstuna
2026-06-23
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Fortifikationsverket söker upphandlare till gruppen varor och tjänster! Vill du arbeta med upphandling på en samhällsviktig arbetsplats och samtidigt bidra till ett robust samhälle och en säkrare värld? Vi kan erbjuda en utvecklande roll där du verkligen får bidra med din kompetens! Läs gärna vidare och välkommen att söka!
Vi äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Vi är en nära partner för ökad försvarsförmåga. För ett tryggt och fritt Sverige.
Din arbetsdag - projektleda samhällsnyttiga upphandlingar
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet och som är i stark tillväxt. Enheten för marknad och inköp ingår i avdelningen för Utveckling och Verksamhetsstöd och vi stöder och följer upp myndighetens inköp och avtal, ansvarar för inköpssystemen, genomför alla upphandlingar samt ansvarar för inköp av skyddsprodukter och fordonsamordning. Enheten består av fyra grupper; E-handel samt inköpsgrupperna för Varor och tjänster respektive Byggentreprenad.
Gruppen varor och tjänster består av tio medarbetare och nu söker vi ytterligare kollegor då vi behöver utöka gruppen.
Som upphandlare hos oss får du en sammanhållande projektledarroll och du kommer främst ansvara för att:
planera, leda och genomföra upphandlingar där du får ansvar för hela upphandlingsprocessen
ge råd och stöd i upphandlings- och avropsfrågor inom hela organisationen
förvalta ingångna avtal och
medverka i processarbete.
Placering för tjänsterna är Eskilstuna. Vissa resor kan förekomma, men kan planeras.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi, juridik, IT eller en teknisk utbildning. Alternativt annan utbildning som exempelvis yrkesutbildning inom upphandling och inköp eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig arbetserfarenhet av upphandling av varor och tjänster inom offentlig sektor det vill säga att du har ansvarat för en upphandlingsprocess från start till mål
kunskaper i lagen om offentlig upphandling (LOU)
goda kunskaper i svenska i tal som skrift
hög administrativ förmåga samt vana att använda administrativa IT-system
körkort, klass B.
Det är meriterande om du har utbildning inom upphandling (LOU) eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Det är också meriterande med erfarenhet/kompetens inom:
Kategoristyrning
Avtalsrätt
Försvarssektorn
Internationella upphandlingar (engelska)
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Du tycker om att samarbeta och har förmågan att skapa goda relationer då arbetet innebär många interna och externa kontakter. För att lyckas i rollen krävs att du har ett strukturerat arbetssätt och är van vid att ha flera projekt i gång samtidigt. Vi söker dig som kan kommunicera på ett förtroendefullt sätt samtidigt som du är kreativ och bidrar i vårt utvecklingsarbete där du är lösningsorienterad. Viktigt också att vara trygg och ha en analytisk sida. Vi är en verksamhet i stark tillväxt där det händer mycket vilket vi hoppas är något du vill vara en del av!
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 augusti 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta gruppchef Katarina Wettström, tfn 010-44 45 499 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, tfn 010-44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3269/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Kungsgatan 43 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9975751