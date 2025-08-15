Upphandlare till Upphandlingsenheten
Vill du vara med och forma framtidens inköpsorganisation? Vi erbjuder dig ett flexibelt och självstyrande arbete där du bidrar till att Örebroarnas skattepengar ger mesta möjliga nytta. Bli vår nya upphandlare!Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Som upphandlare hos oss får du många kollegor. Vi är organiserade efter två inriktningar där du främst kommer att arbeta mot antingen upphandling av varor eller tjänster (allmänna, IT och entreprenad). Du har en projektledande och konsultativ roll i de upphandlingar som du ansvarar för. Du arbetar i hela upphandlingsprocessen från behovs- och marknadsundersökning till utformning av avtal och dokumenthantering. I arbetsuppgifterna ingår också att förvalta ramavtal som avtalsansvarig och att tillsammans med enhetens strategiska funktioner medverka i de uppföljningar som sker under den tid som avtalen gäller. Vi genomgår för tillfället ett stort utvecklingsarbete där vi satt målen högt. Vi ska bli en upphandlingsenhet i nationell framkant! Vi vet att medarbetare som mår bra även kan leverera och därför sätter vi arbetsmiljön i fokus. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, självstyre i dina processer och möjlighet att utföra del av arbetet på distans. Låter det som en spännande utmaning? Följ med oss på resan!
Exempel på arbetsuppgifter:
• självständigt ansvara för stora och komplexa upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader
• driva, leda, planera och styra upphandlingar genom hela upphandlingsprocessen
• arbeta med behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingsstrategi, kravspecifikationer, upprätta förfrågningsunderlag mm., i nära samarbete med berörda intressenter
• stödja och vägleda våra beställare i upphandlings- och avtalsfrågor
• driver avtalsförhandlingar med leverantörer
• medverka i informations- och utbildningsinsatser till verksamheterna
• upphandla avtal, ramavtal och hantera avrop (förnyad konkurrensutsättning)
• skapa strategier för upphandlingar, utveckla och förbättra arbetssätt
Om arbetsplatsen
Upphandlingsenheten består av 24 personer varav vi är 15 upphandlare och resterande utgörs av olika strategiska tjänster. Vi ingår i Avdelningen för strategisk försörjning och utveckling som även har ett utökat ansvar för strategiska beredskapsfrågor. Vår enhet ansvarar för att styra och leda inköpsorganisationen inom hela kommunen. I ansvaret ingår att möjliggöra för kommunens verksamheter att genomföra inköp i rätt tid, till rätt kostnad och kvalitet. Det finns kraft i storlek och därför samverkar vi med övriga kommuner och kommunala bolag i Örebro län genom att genomföra samordnade upphandlingar under ledning av vår upphandlingsenhet.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I rollen som upphandlare ser vi att du är affärsmässig, sätter höga mål och jobbar för att nå dem. Du har du en god analytisk förmåga och arbetar bra med komplexa frågor och problemlösning. Du planerar och organiserar dina arbetsuppgifter på ett realistiskt sätt samt förändrar snabbt ditt beteende för att anpassa dig till nya omständigheter. Arbetet ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska och att du uttrycker dig väl både skriftligt och muntligt samt förstår komplicerade språkliga underlag och producerar egna dokument av hög kvalité.
• högskole-/universitetsutbildning om minst 180 hp inom relevant område eller annan utbildning och erfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• kunskap och erfarenhet av LOU (lagen om offentlig upphandling)
Meriterande:
• erfarenhet av självständigt arbete med upphandlingar
• erfarenhet från upphandling inom entreprenad/LUK
• erfarenhet av att arbeta med e-handelssystem
• erfarenhet av att arbeta i en kategoribaserad inköpsorganisation
• erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av strategiskt arbete inom en eller flera av följande branscher; bygg- eller fastighetsbranschen, IT eller livsmedelTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2-4
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 28 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
