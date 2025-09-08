Upphandlare till Universitet
Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.
Om myndigheten
Upphandlare till universitet - konsultuppdrag via Clockwork
Clockwork Bemanning & Rekrytering söker nu, för kunds räkning, en erfaren upphandlare till ett universitet i Sverige. Uppdraget avser att förstärka upphandlingsfunktionen under en arbetstopp i september, oktober och november 2025
Praktisk information
Omfattning: 50% av heltid, med möjlighet till viss flexibilitet.
Uppdragslängd: 2 månader, med möjlighet till förlängning 1 månad.
Start: Så snart som möjligt, helst senast den 22 september 2025.
Plats: Distansarbete, med möjlighet till fysiska träffar vid universitetets campus (ej krav).ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Som upphandlare kommer du självständigt att planera, genomföra och följa upp upphandlingar enligt LOU. Du hanterar även direktupphandlingar, avtalsskrivning och ger kvalificerad rådgivning till verksamheten. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna beställare och externa leverantörer, där du bidrar till att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade processer.Profil
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning samt minst ett års erfarenhet från liknande arbete.
Alternativt YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller motsvarande med minst ett års relevant arbetslivserfarenhet.
• Minst tre års erfarenhet av att självständigt genomföra både större och mindre upphandlingar inom offentlig sektor.
• Goda kunskaper inom LOU/LUF.
• Erfarenhet av att arbeta med upphandlingsverktyg, exempelvis Mercell TendSign.
• God kännedom om relevanta regelverk, inklusive GDPR, säkerhetsskyddslagstiftning och miljökrav.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och utifrån planer, styrdokument och praxis.
Vi ser gärna att du är lösningsorienterad, analytisk och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.Så ansöker du
I denna tjänst blir du anställd av Clockwork och arbetar hos vår kund. Du får ett brett kontaktnät, karriärmöjligheter, och möjlighet att påverka din arbetssituation och personlig utveckling. Vi erbjuder en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Om du söker en tjänst hos oss och behöver ytterligare stöd i intervjuprocessen, vänligen meddela oss hur vi kan tillgodose detta.
Vi tillämpar löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Johanna Jonsson via mejl: johanna.jonsson@clwork.se
. Registrera din ansökan via www.clockworkpersonal.se Ersättning
