Upphandlare till Tyresö kommun
2025-11-12
Vad vi gör och vill
Upphandlingsenheten på Tyresö kommun är i starten av en förändringsresa och söker nu flera roller att stärka upp vår organisation med, bland annat en erfaren upphandlare.
Har du stor erfarenhet av offentlig upphandling och brinner för att göra goda offentliga affärer, då kan denna tjänst vara något för dig.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på upphandlingsenheten, som tillhör ekonomiavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen. Upphandlingsenheten är ett kompetent och glatt gäng som lägger stort värde på kvalitet, skapa nytta och goda affärer.
Gruppen består av ca 10 medarbetare i roller som upphandlare, avtalscontroller, upphandlingsjurist och enhetschef.
Tyresö samverkar även med andra kommuner inom Södertörn med gemensamma upphandlingar och kommunens dotterbolag Tyresö Bostäder.
Vi söker nu en upphandlare med flera års erfarenhet att självständigt planera, driva och utföra upphandlingar inom den offentliga sektorn i samråd med beställare och övriga intressenter.
Som upphandlare får du en nyckelroll i att driva upphandlingsprojekt som skapar nytta för kommunens verksamheter och innevånare. Som strukturerad och engagerad projektledare driver du upphandlingar som skapar förutsättningar för effektiva, hållbara lösningar med fokus på lagstiftning, affärsmässighet och verksamhetsnytta.
Du samarbetar tätt med verksamheterna för att förstå deras behov och omvandlar dessa till strategiska och rättssäkra upphandlingar enligt LOU.
Du arbetar främst med varu- och tjänsteupphandlingar mot olika förvaltningar för att tillgodose Tyresös varierande behov. Upphandlingsenheten ansvarar för kommunens inköps och upphandlingsprocesser och utveckling av dessa. Det är ett ständigt pågående arbete där du förväntas att delta och bidra.
Som upphandlare förväntas du ta projektledaransvar och självständigt driva upphandlingen från första uppstart fram till avtal i samarbete med beställare och andra intressenter. Du kommer även att bistå i frågor kring avtalsförvaltning och uppföljning. Utöver det kommer du att ha ett nära samarbete med e-handelsfunktionen för att säkerställa effektiva köp och avrop på våra ramavtal.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag på en arbetsplats i utveckling. Här får du möjlighet att göra skillnad för både medarbetare och medborgare.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och samtidigt vara självgående. Du är kvalitetsmedveten och strukturerad samt har en problemlösande analysförmåga. Du håller dig uppdaterad inom arbetsområdet och bidrar till verksamhetens utveckling. Du tar del av kunskaper och erfarenheter samt har förmåga att omsätta dessa i nya arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kännetecknas av hög servicekänsla, förmåga att strukturera, driva ditt arbete framåt och är lösningsorienterad.
Du är kommunikativ och har lätt att skapa goda relationer. Genom att bjuda in till en öppen dialog säkerställer du att verksamhetens förutsättningar och behov fångas och omsätts till konkreta krav.
Vi söker dig som har:
- Relevant utbildning, exempelvis akademisk examen inom ekonomi eller juridik, alternativt yrkeshögskoleexamen inom upphandling/inköp, Alternativt att du har inhämtat motsvarande kunskaper genom flerårig dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Flerårig erfarenhet av att självständigt genomfört offentliga upphandlingar
- Har självständigt utfört flertalet större varu- och tjänsteupphandlingar och har mycket god förståelse av uppbyggnaden av varukorgar, krav och avtalsvillkor
- God vana av att arbeta med Excel
- Goda kunskaper i LOU och avtalsrätt
- Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande är om du har:
- Erfarenhet från en politisk styrd organisation
- Erfarenhet av projektledning
- Erfarenhet av att ha arbetat i systemet Proceedo
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-11-27.
Vid ansökan kommer du även att få svara på några frågor om dig
Har du några frågor?
Kontakta tf. upphandlingschef Mikael Hallqvist
via mejl: mikael.hallqvist@tyreso.se
eller telefon: 08-578 28 028
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du på http://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
