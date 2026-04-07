Upphandlare till Sveriges Lantbruksuniversitet
2026-04-07
[%ORGUNITNAME%]
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtidens forskning och utbildning. Vi söker en engagerad upphandlare som vill arbeta brett, affärsmässigt och i nära samarbete med verksamheten.
Om jobbet
Som upphandlare vid SLU ansvarar du för och genomför upphandlingar av varor och tjänster som behövs för att universitetet ska kunna bedriva forskning och utbildning. Vi ansvarar för all upphandling av universitetets behov av varor och tjänster över direktupphandlingsgränsen. Upphandlingarna sker på uppdrag av och i samarbete med olika institutioner och avdelningar inom SLU. Upphandlingarna är mycket varierande då SLU bedriver forskning och utbildning inom många olika områden. Universitetsdjursjukhuset, lantbruksdrift på Lövsta, Skara och i Umeå, Akvatiska resurser i Lysekil samt viltforskning i Umeå och Grimsö är exempel på verksamheter som får stöd av inköpsenheten. Arbetet omfattar hela upphandlingsprocessen från marknadsundersökning, upprättande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av inkommande anbud samt avtalsskrivning. I arbetet ingår även information och rådgivning till institutioner och avdelningar i upphandlingsfrågor. Du kommer också att delta i enhetens utvecklingsarbete tillsammans med övriga medarbetare.
Din bakgrund
Du som söker ska ha högskoleexamen med relevant inriktning, alternativt likvärdig kunskap förvärvad på annat sätt. Du ska ha några års erfarenhet av att genomföra upphandlingar inom offentlig sektor enligt LOU. Arbetet kräver att du har god dator och systemvana, mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska. Som upphandlare har du förmåga att vara drivande och kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har god analytisk förmåga samt är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Inköpsenheten är uppskattade i SLU:s verksamheter, så det är viktigt att du som person är positiv, lösningsorienterad samt har ett konsultativt förhållningssätt. Det är fördelaktigt att du som upphandlare har en bredd med erfarenhet av både IT och laborativ verksamhet såväl som mer vanligt förekommande varor och tjänster då vi är en mindre grupp där alla behöver ta sig an alla typer av uppdrag. Du behöver trivas med att arbeta i en komplex kunskapsorganisation, visa lyhördhet för verksamhetens behov och kunna kommunicera inköps-/upphandlingsfrågor på ett pedagogiskt sätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande är:
Bred erfarenhet inom upphandling
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av upphandlingsverktyget e-Avrop
Erfarenhet av e-handelssystemet Proceedo Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
SLU:s inköpsenhet ansvarar för e-handel och upphandlingsprocessen vid SLU. Enheten, som är en del av ekonomiavdelningen, består av upphandlare och e-handelssamordnare. Enheten består totalt av sju personer. SLU ska vara klimatneutralt 2027, och upphandling med klimatfokus är ett viktigt verktyg för att nå målet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-04-27.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119874".
Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Almas allé 8 (visa karta
)
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Hanna Mörtberg hanna.mortberg@slu.se Jobbnummer
9840895