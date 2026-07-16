Upphandlare till Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Geologiska Undersökning / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2026-07-16
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Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Myndigheten köper in och upphandlar ett stort antal varor och tjänster årligen och våra avtal sträcker sig geografiskt över hela Sverige. Inköp och upphandling omfattar allt från inköp av arbetskläder och resebyråtjänster till upphandling av stora entreprenader. Vi söker en erfaren upphandlare som vill fortsätta att vidareutveckla processer och arbetssätt på SGU och samtidigt stötta chefer och medarbetare.
Vi söker dig som har ett starkt eget driv, god förmåga att skapa engagemang och förankring i verksamheten samt erfarenhet av att omsätta strategier och processer till hållbara arbetssätt. Du är myndighetens ansikte utåt, serviceinriktad och arbetar nära dina teamkollegor med inkommande ärenden och uppdrag.
Vi erbjuder:
Möjligheten att arbeta i en spännande myndighet som ständigt utvecklas.
En varierande roll där du både är delaktig i spännande projekt och bidrar till att utveckla verksamheten.
Goda utvecklingsmöjligheter där du kompetensutvecklas inom ramen för din roll och dina uppdrag.
En trygg anställning med bra anställningsförmåner, t.ex., flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, möjlighet till utökad semester, föräldrapenningtillägg, företagshälsovård och förmånliga pensionsvillkor.
Flexibilitet gällande arbete på kontoret och på distans.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Du hanterar flera upphandlingar parallellt och stödjer verksamheten genom hela upphandlingsprocessen. Du arbetar i en föränderlig miljö där verksamhetens behov och stöd till beställare är prioriterat. Du kommer även arbeta med rådgivning och information till verksamheterna i upphandlings- och inköpsfrågor, ofta med olika grad av komplexitet. För att förenkla och effektivisera inköpsprocessen bidrar du till utveckling av metoder och arbetssätt inom området. Du kommer att arbeta i team tillsammans med övriga upphandlare, sakkunniga referensgrupper och andra specialistkompetenser. Uppdraget innefattar också fortlöpande kommunikations- och utbildningsinsatser inom inköpsområdet och du kommer ha många externa och interna kontakter med leverantörer, kunder och samarbetspartners. Ett professionellt förhållningssätt, drivkraft till förändring, god analytisk förmåga samt sinne för goda affärer värderas högt i tjänsten. Vi erbjuder dig ett utvecklande och komplext uppdrag där samarbete, kvalitet och goda resultat värderas högt.
Du kommer att ha ett brett och variationsrikt arbete där du jobbar mot uppställda mål och tidsramar och där du har helhetsansvar för upphandlingsprocessen. Du stöttar verksamheten vid genomförande av direktupphandlingar och avrop från interna ramavtal samt från Statens inköpscentral.
Kompetens
Vi söker dig som har:
En relevant universitets-/högskoleexamen för tjänsten eller förvärvad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är likvärdig.
Minst tre års dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomfört och ansvarat för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört upphandlingar i olika förfaranden.
Erfarenhet av att arbeta med digitala arbetssätt/elektronisk upphandling (t.ex. Excel, e-Avrop, Mercell TendSign).
Kunskap om informationssäkerhet och relevanta standarder.
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på engelska.
Meriterande erfarenheter:
Praktisk erfarenhet och juridisk kompetens inom LOU och avtalsrätt.
Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete av inköpsprocesser samt framställning av styrdokument.
Erfarenhet av avtalsuppföljning.
Personliga kvalifikationer
Du planerar, genomför och dokumenterar självständigt de upphandlingar du ansvarar för från start till slut. Du drivs av att utveckla och effektivisera myndighetens processer och förändringsarbete i vardagen. Du har en god analytisk förmåga och kan belysa och analysera frågor i ett större sammanhang: utifrån myndighetens, verksamhetens, och samhällets perspektiv. Vi ser gärna att du har förmågan att, inom givna lagar och regler, finna flexibla lösningar på utmaningar och levererar förväntade resultat med hög kvalité.
SGU är en lärande myndighet, vilket ställer krav på att du kan skapa och underhålla goda relationer, oavsett motpart och nivå, där du har förmågan att utifrån ett integritetsperspektiv svara på de frågor som är relevanta och viktiga för verksamheten i stort. Vi ser gärna att du som person har en nyfikenhet och vilja att lära dig nya IT-system/-verktyg, då digitala arbetssätt och elektroniska upphandlingar är av vikt för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Distansarbete möjligt till viss del.
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsort: UppsalaSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till Enhetschef Bisera Zannic eller våra fackliga företrädare: Anna Ladenberger och Tomas Lindberg för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Diarienummer: 411-1690 /2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Geologiska Undersökning
(org.nr 202100-2528)
Dragabrunnsgatan 77 (visa karta
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752 36 UPPSALA Arbetsplats
SGU - Uppsala Jobbnummer
10004387