Upphandlare till Solna stad
2026-03-09
Solna stads inköps- och upphandlingsenhet är inne i ett spännande utvecklingsskede och du kommer att ha en mycket viktig roll i att forma utvecklingen.
Upphandlingsarbetet ska präglas av kund- och leverantörsnytta, öppenhet, tydlighet och laganda. Vill du vara med på vår resa?
Om inköps- och upphandlingsenheten
Tjänsten är placerad på inköps- och upphandlingsenheten som är en del av stadsledningsförvaltningen och ingår i avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning. På avdelningen finns ett fyrtiotal medarbetare och på inköps- och upphandlingsenheten arbetar 15 engagerade och duktiga medarbetare.
Inköp sker i alla stadens verksamheter och inköps- och upphandlingsenheten har en stödjande och styrande roll i stadens inköpsarbete. Vi genomför upphandlingar genom hela upphandlingsprocessen, analyserar och följer löpande upp stadens avtalstrohet samt inköpsmönster för att identifiera nya utvecklingsområden.
Vårt erbjudande
- Möjlighet att utveckla din erfarenhet inom en snabb och effektiv kommunal organisation.
- Ingå i NOFI (Norrorts förenade inköpare).
- Interna utbildningar och karriärmöjligheter samt gott kollegialt samarbete.
- En hybrid arbetsplats som främjar god balans mellan arbete och fritid.
- Kontor centralt i Solna med närhet till goda kommunikationer, restauranger och butiker.
Vad innebär arbetet?
Inköps- och upphandlingsenheten är inne i en expansiv fas där ett redan starkt team ska förstärkas med en upphandlare som kan bedriva upphandlingar inom flera områden.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och driva förändring tillsammans med kompetenta kollegor som är i fas med att införa ett kategoribaserat arbetssätt.
Som upphandlare är du ett stöd till stadens alla verksamheter i inköps- och upphandlingsfrågor inom främst kategorin varor och tjänster. Att effektivt och tryggt leda en projektgrupp samt skapa tydliga och proportionerliga upphandlingsdokument hör till din vardag och kommer vara nyckelegenskaper för denna tjänst. Komplexiteten i upphandlingsprojekten kommer att variera, vilket kräver att du är drivande och strukturerad i ditt konsultativa arbetssätt. Du utgår från styrande dokument och använder processtöd och mallar i det dagliga arbetet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller motsvarande eftergymnasial utbildning (yrkeshögskola inom inköp).
- God förståelse för offentlig upphandling och praktisk tillämpning av relevant lagstiftning framförallt inom LOU.
- Arbetat med upphandling i offentlig sektor och som självständigt har genomfört flertalet upphandlingar genom flera förfaranden.
- Genomfört upphandlingar i projektform där du haft en projektledarroll och ansvarat för att driva upphandlingen framåt samt tillsett att satta tidsplaner hålls.
- God kännedom om politisk verksamhet och dess strukturer och processer.
- Goda kunskaper inom Officepaketet.
- Utmärkt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, ha integritet och visa initiativförmåga. Du driver processer framåt på ett metodiskt och strukturerat sätt och trivs i en miljö som ständigt utvecklas. Du är pragmatisk och lösningsorienterad, med förmåga att se helheten och fatta väl avvägda beslut. Rollen kräver också hög servicekänsla, mycket god samarbetsförmåga och en trygghet i att bygga och vårda relationer och nätverk. Ekonomisk medvetenhet, ansvarstagande och gott omdöme är viktigt, liksom att kunna arbeta effektivt mot tydliga deadlines.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för tjänsten och att du vill växa tillsammans med oss i Solna. Mer information om ansökan
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan senast 30 mars.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidater i denna rekrytering.
För frågor är du välkommen att kontakta Inköps- och upphandlingschef Malin Andersson, malin.andersson4@solna.se
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
