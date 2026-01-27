Upphandlare till Sandvikens kommun
Sandvikens kommun, Inköpskontoret / Inköpar- och marknadsjobb / Sandviken Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sandviken
2026-01-27
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Kommunstyrelseförvaltningen har en central roll i kommunen och arbetar med att ge professionellt stöd och service till förtroendevalda samt till kommunens verksamheter inom både förvaltningar och bolag.
Inköpsenheten ingår i Ekonomi- och inköpskontoret och består av sex medarbetare med ett strategiskt ansvar för att leda och effektivisera kommunens inköps- och upphandlingsprocesser. Vårt fokus är samhällsnytta och att skapa värde för kommunens medborgare.
Inköpsenheten samarbetar sedan fyra år tillbaka med Hofors och Ockelbo kommuner och deras bolag för att genomföra gemensamma upphandlingar. Tillsammans skapar vi stabilitet, minskar sårbarhet och höjer kvaliteten i upphandlingar och avtalsförvaltning.
Din arbetsplats finns centralt i Sandvikens stadshus med mycket goda pendlingsmöjligheter från både Gävle och Dalarna och här kommer du att tillhöra en grupp med god sammanhållning och stort engagemang.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner:
* semesterväxling- årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill kunna påverka och göra skillnad i vår kommun samt arbeta med en variationsrik flora av upphandlingsområden. Just ni är vi i behov av att förstärka Inköpsenheten med en upphandlare. Tjänsten är en 6-månaders visstid med möjlighet till förlängning.
Du ansvarar huvudsakligen för upphandlingar enligt LOU och driver processen självständigt från start till mål, i nära samarbete med verksamheterna, även andra arbetsuppgifter relaterade till upphandlarrollen kommer att ingå i ditt uppdrag. I upphandlarens uppdrag ingår också att utveckla och säkerställa ett rättssäkert, effektivt och hållbart inköpsförfarande i kommunen.
Du kommer vara med i utvecklingen av upphandlingsarbetet i kommunen och bidra till att kommunens mål uppfylls, att ekonomiska resurser används på ett effektivt sätt och att kommunen är en affärsmässig och attraktiv avtalspart.
Du kommer att ha många interna och externa kontakter och stöttar chefer och medarbetare i inköps- och upphandlingsfrågor. Du bidrar aktivt till förbättring av arbetssätt och håller dig uppdaterad om lagstiftning och omvärld.Kvalifikationer
• Relevant utbildning från högskola, universitet eller yrkeshögskola inom ffa upphandling eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och/eller nödvändig för tjänsten.
• Kunskaper i LOU.
• Erfarenhet av Office-paketet.
• Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som gärna tar ansvar, håller ordning och möter nya utmaningar med energi och engagemang. Du har lätt för att prioritera och planera din tid och drivs av att hitta smarta, hållbara lösningar som gör verklig skillnad i verksamheten. Du tänker gärna nytt, bidrar till utveckling och tar dig an problem med både kreativitet och ett konstruktivt mindset.
Du är kommunikativ och lyhörd, och du trivs i samarbeten där du bygger förtroende och skapar goda relationer. Med din förmåga att växla mellan detaljer och helhet kan du fatta välgrundade beslut som gynnar kommunens långsiktiga mål.
I rollen som upphandlare är du en nyckelperson. Du är driven, lösningsorienterad och tar stort ansvar för dina uppgifter. Du arbetar strukturerat och effektivt, samtidigt som du är noggrann och har en god analytisk förmåga. Att väga olika alternativ mot varandra och se helheten faller sig naturligt för dig, liksom att tänka ekonomiskt smart och hållbart.
Eftersom rollen innebär många interna och externa kontakter söker vi dig som är trygg, serviceinriktad och pedagogisk. Du är professionell i ditt bemötande och har lätt för att förklara komplexa frågor på ett begripligt sätt. Du uttrycker dig tydligt och vårdat på svenska, både i tal och skrift. Du är också flexibel och har förmågan att snabbt anpassa dig när förutsättningarna ändras.
Meriteriande är:
* Erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete i offentlig verksamhet, extra meriterande om erfarenheten är från kommunal verksamhet.
* Erfarenhet av Kommers som upphandlingsverktyg (vilket vi använder).
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/31". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Inköpskontoret Kontakt
Inköpschef
Helena Wallbom helena.wallbom@sandviken.se 026-24 19 31 Jobbnummer
9706179