Upphandlare till Sala kommun
Sala kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Sala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sala
2025-08-12
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala kommun i Sala
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta brett med upphandlingar till hela kommunens verksamheter och ha ett stimulerande och omväxlande arbete? Drivs du av att kunna påverka den europeiska och svenska marknaden samt bidra till att skattemedel används på bästa sätt?
• Då ska du söka tjänsten som upphandlare hos oss!
Upphandlingsenheten i Sala kommun ligger högst rankad i den senaste mätningen av nöjd upphandlingsindex (NUI) i Västmanland och jobbar för att ständigt utveckla och förbättra sin verksamhet. Detta görs bland annat genom engagerade medarbetare och ett arbetssätt som möjliggör för våra upphandlare att enkelt kunna planera sin dag, genomföra goda och välplanerade upphandlingar samtidigt som tid och utrymme finns för strategiskt och kreativt arbete.
Upphandlingsenheten jobbar för att skapa möjligheter och att utmana marknaden genom kreativa lösningar som leder till den goda affären i varje upphandling.
Sala kommuns verksamhet är bred, med allt från skola, vård och omsorg till de mer tekniska verksamheterna, kök och kontor. Detta innebär att kommunens verksamheter är i behov av många olika typer av varor, tjänster och entreprenader.
Sala kommuns Upphandlingsenhet arbetar övergripande i kommunen och ingår i Kommunledningskontoret.
På enheten jobbar vi tätt tillsammans och hjälper och stödjer varandra i det dagliga arbetet, oavsett om vi är på plats eller jobbar på distans. På så sätt lär vi oss av varandra och får förståelse för hela enhetens arbete. Vi genomför även upphandlingar för Hallstahammars kommun.
Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledig kollega med planerad start i december 2025.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter är att genomföra upphandlingar av skiftande karaktär från planeringsfas till avtalsskrivning. Som upphandlare är du ansvarig för hela upphandlingsprocessen där du leder och samordnar experter och sakkunniga i framtagandet av underlag m.m. I jobbet ingår även att medverka i överprövningsärenden. I din roll som upphandlare ska du också tänka på helheten och vara en bidragande och utvecklande motor i enhetens utvecklings- och förbättringsarbete.
Upphandlingarna omfattar kommunens samtliga behov och vi jobbar med alla typer av upphandlingar vilket innebär att du får träffa många olika beställare, experter och sakkunniga från olika delar av verksamheten. Du arbetar brett med såväl direktupphandlingar som stora och komplicerade upphandlingsprojekt där vissa upphandlingar också kan genomföras i samarbete med andra upphandlande myndigheter. Du är ett affärsmässigt stöd till verksamheten i avtals- och upphandlingsrelaterade frågor och utgör ett stöd för verksamheterna vid kravställning. Som upphandlare hos oss har du också möjlighet att skapa interaktiva interna utbildningar. Eftersom vi är en mindre kommun finns en organisatorisk närhet, där det både är enkelt att bygga upp ett kontaktnät och där det är relativt korta beslutsvägar.
Du har en aktiv roll i både det strategiska upphandlingsarbetet och i utvecklingsarbete, vilket bland annat består av avtalsuppföljning och kartläggning av inköpsbeteende. På de veckovisa enhetsmötena tar vi bl.a. upp intressanta rättsfall, följer upp våra upphandlingar och går igenom statistik från vårt e-handeslssystem. Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller en yrkesutbildning inom upphandling, alternativt annan utbildning/arbetslivserfarenhet som bedöms relevant för tjänsten.
Du ska ha erfarenhet av att självständigt driva upphandlingar från början till slut och är driven och självgående. Du har med fördel tidigare arbetat i Tendsign eller annat upphandlingsverktyg. Du tycker om att ta en aktiv roll i genomförandet av kommande utvecklingsarbete och att bidra till upphandlingsenhetens interna kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Din arbetsplats är i centrala Sala men eftersom våra verksamheter finns i hela kommunen är det en fördel om du har B-körkort. Hos oss erbjuds möjlighet till distansarbete!
För att lyckas i din roll behöver du vara strukturerad och noggrann. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp samt trivas med omväxlande arbetsuppgifter där snabba omprioriteringar är en naturlig del av arbetet. Du är lyhörd och kan på ett pedagogiskt sätt förklara hur ramverket ser ut kring upphandling på ett sätt som passar aktuell verksamhet. Du kommunicerar bra såväl muntligt som skriftligt på svenska. Du är stark i din profession och kan också vara kreativ och se möjligheter istället för hinder i upphandlingslagstiftningen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Heltid, vikariat
Tillträde enligt överenkommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpasSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-31.
Ansökan sker via www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi tillämpar löpande rekrytering, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Upplysningar
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta
Stabschef Arminé Kanakanian som gärna berättar mer om enhetens arbetssätt, vision och mål!
E-postadress: armine.kanakanian@sala.se
tel: 0224 - 74 70 11
Facklig kontakt
Vision, Thomas Roberg, thomas.roberg@sala.se
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
(org.nr 212000-2098), http://www.sala.se/ Jobbnummer
9454627