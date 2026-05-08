Upphandlare till PTS
2026-05-08
Är du en upphandlare som vill arbeta nära verksamheten och samtidigt bidra till samhällsviktiga lösningar? Hos PTS får du leda komplexa och utvecklande upphandlingar inom bland annat IT, digitalisering och beredskap. Vi står dessutom inför en spännande utvecklingsresa med fokus på expansion och förändring, där vi bland annat arbetar med att integrera AI-verktyg i våra arbetsprocesser.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
"Jag som kommer att vara din chef heter Gustav Blomberg. Jag har en gedigen bakgrund inom upphandling och brinner för att skapa en stark teamkänsla där vi hjälps åt för att nå våra gemensamma mål."
Om rollen
Som upphandlare hos oss har du en varierad roll med många kontaktytor, där du arbetar nära både verksamheten och kollegorna på inköps- och upphandlingsenheten. Du blir en del av en samarbetsorienterad miljö där vi regelbundet delar erfarenheter, kunskap och insikter för att utvecklas tillsammans. I större och mer komplexa upphandlingar arbetar du nära andra upphandlare samt upphandlings- och avtalsjurister.
Du ansvarar för upphandlingar inom flera olika områden - från IT-system och digitala lösningar till verksamhetsspecifika inköp med tydlig koppling till PTS samhällsviktiga uppdrag. Många av våra inköp har direkt eller indirekt koppling till IT, digitalisering och beredskap, vilket gör att du får arbeta med frågor som är både aktuella och strategiskt viktiga.
I rollen leder och genomför du olika typer av upphandlingsprocesser, där dialogbaserade förfaranden såsom förhandlat förfarande med föregående annonsering är vanligt förekommande. Även nationellt reglerade upphandlingar och avrop kan ingå i arbetet. Du bidrar också genom att ta fram stöd och vägledning till verksamheten samt deltar aktivt i enhetens gemensamma verksamhetsutveckling, med fokus på att utveckla våra arbetssätt, processer och strukturkapital.
Om teamet
Du ingår i ett team om sex medarbetare och en upphandlingschef. I gruppen ingår jurister och vi hanterar själva upphandlingsrättsliga samt avtalsrättsliga frågeställningar såsom överprövningar och tvister m.m. Enheten präglas av ett nära samarbete, både inom enheten och med den verksamhet vi ska stötta. Vår strävan är att göra goda affärer som hjälper myndigheten att uppnå dess mål och uppdrag.
Om dig
För att trivas i rollen är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta nära både verksamhet, kollegor och andra intressenter för att tillsammans nå goda resultat. Du är lösnings- och resultatorienterad med god förmåga att prioritera, driva arbetet framåt och hitta ändamålsenliga lösningar i komplexa situationer. Vidare är du kommunikativ och uttrycker dig tydligt och pedagogiskt i både tal och skrift samt anpassar din kommunikation utifrån mottagare och situation. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till ett prestigelöst och utvecklande samarbete.
Vi söker dig som har:
För rollen relevant akademisk examen inom tex juridik, civilekonom, civilingenjör eller YH-utbildning.
Minst tre års erfarenhet, inom det privata eller offentlig sektor, som upphandlare, strategisk inköpare eller liknade roll.
Erfarenhet av att självständigt genomföra minst tre upphandlingar med ett avtalsvärde på över två miljoner (under de senaste fyra åren).
Det är även meriterande om du under de senaste fyra åren har:
Erfarenhet av att ha genomfört minst en IT-upphandling som har avsett on-prem-lösning eller molntjänst med ett avtalsvärde på minst fem miljoner.
Erfarenhet av att ta fram minst en sourcingstrategi som har haft tydlig koppling till verksamhetens/företagets övergripande mål och som har resulterat i minst ett avtal.
Erfarenhet av att ha genomför minst ett förhandlat förfarande med föregående annonsering eller konkurrenspräglad dialog enligt LOU eller LUF.
Erfarenhet av att etablera/förvalta ett systemstöd som möjliggör fakturamatchning mot beställningar.
Erfarenhet av att ha genomfört minst ett förfarande, enligt LOU eller LUF, över direktupphandlingsgränsen.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester och arbetsprov kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Gustav Blomberg på gustav.blomberg@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till mailto:saco@pts.se
eller mailto:st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 28 maj.
Välkommen med din ansökan senast 28 maj.
