Upphandlare till Kumla kommun
2026-04-22
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning är kommunens centrala organ för ekonomi- och upphandlingsstöd. Avdelningen, som har 16 anställda, ansvarar bland annat för ekonomisk planering, uppföljning, redovisning och bokslut, avtal, inköp och upphandling. Upphandling är en del av Ekonomiavdelningen och består idag av tre upphandlare och en e-handelsansvarig.
Vi arbetar i stadshuset i Kumla men tillämpar flexibel arbetsplats det vill säga att du har möjlighet att jobba på distans när arbetet tillåter. Kumla växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du vara med på vår resa? Rekryteringen är en ersättningsrekrytering, då en av våra medarbetare går i pension.
Arbetsuppgifter
Vill du ha ett omväxlande arbete med stora utmaningar och utvecklingsmöjligheter? Brinner du för goda affärer, hållbar utveckling och leverantörsrelationer genom att möta verksamheternas behov och ge Kumla kommuns invånare mesta möjliga nytta för sina skattepengar.
Funktionens huvudsakliga uppgifter är att svara för såväl Koncern- och kommunövergripande upphandlingar som specifika upphandlingar samt tillhandahålla rådgivning, information och utbildningsinsatser till kommunens medarbetare och våra helägda bolag.
Som upphandlare i Kumla kommun hjälper du till med bland annat att genomföra upphandlingar, avtalstolkningar, förnyade konkurrensutsättningar och att utveckla våra leverantörskontakter. Du blir även ett stöd i inköps- och upphandlingsfrågor mot kommunens samtliga verksamheter och våra helägda bolag. I Kumla har vi upphandlingssystemet Mercell Tendsign och vi arbetar aktivt med att ansluta leverantörer till vårt E-handelssystem Visma Proceedo.
Denna anställning kan innebära placering i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.Kvalifikationer
Du som har arbetat med upphandling/inköp och som fortfarande är nyfiken, social och prestigelös kommer att trivas bra hos oss. Du är trygg i din profession och arbetar effektivt, ofta självständigt, och har förmågan att prioritera utan att ge avkall på noggrannhet. Vidare har du förmågan att kunna kommunicera och samarbeta med många olika typer av människor och kan flexibelt anpassa din kommunikation efter person och situation.
Arbetet som upphandlare är omväxlande och vi möter dagligen nya utmaningar. Vi söker därför en person som har en positiv och lösningsfokuserad inställning och som lägger stort engagemang i de olika uppdragen. Som person är du en skicklig relationsbyggare och har en problemlösande förmåga. Att leverera god service och ge ett bra bemötande, både externt och internt, ser du som en självklarhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten som upphandlare i en mindre kommun innebär att man är generalist i sin roll och kan hantera olika typer av upphandlingar såsom byggentreprenader, IT-system, olika typer av varor och tjänster. Förmågan att kunna leda upphandlingsprojekt samt att kunna hantera flera parallella projekt är en förutsättning för denna tjänst.
Krav på utbildning från universitet/högskola eller lämplig KY/YH-utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet från kommun och/eller kommunala bolag är meriterande, likaså erfarenhet av upphandling enligt LOU. Du behöver även god kunskap i Microsoft Office programmen.
Välkommen att söka ett av de roligaste jobben inom offentlig sektor.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975)
Stadshuset, Torget 1 (visa karta
)
692 80 KUMLA Kontakt
Upphandlare
Andreas Andersson andreas.andersson@kumla.se 019-588711
