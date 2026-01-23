Upphandlare till Hässleholm Miljö
2026-01-23
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholm Miljö AB, Ekonomi i Hässleholm
Vill du arbeta med upphandling och inköp i en samhällsnyttig organisation där du får utvecklas och ta ansvar? Vi utökar nu med en upphandlare till som vill arbeta brett och bidra i hela inköpsprocessen - från behovsanalys till avtal.
Låter det intressant? Läs mer om tjänsten nedan!
Om rollen
Som upphandlare hos oss blir du en del av avdelningen Ekonomi & Digitalisering och arbetar nära både verksamheten och dina kollegor. Rollen är varierad och ger dig möjlighet att arbeta strukturerat, analysera behov och samarbeta med många olika funktioner i organisationen. Du stöttar våra affärsområden och avdelningar i avtals- och upphandlingsfrågor och får en viktig roll i att skapa bra och hållbara affärer.
Din roll och dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat planering och genomförande av upphandlingar, uppföljning av avtal samt löpande dialog med leverantörer och interna beställare. Inom ramen för ditt arbete ingår även:
• Stöd vid planering och genomförande av upphandlingar
• Marknads- och leverantörsanalyser
• Upprättande och granskning av dokumentation vid direktupphandlingar
• Enklare upphandlingar av varor och tjänster enligt LOU och LUF
• Uppföljning av avtal, exempelvis leveranser, prisjusteringar och förlängningar
• Administration av avtalsdatabas, ärendehantering och utlämningsärenden
Du ansvarar också för att säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och interna riktlinjer samt att mallar och rutiner hålls uppdaterade.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss blir du en del av en värderingsstyrd organisation som präglas av omtanke, tydlighet och framåtanda. Du får en central roll i en samhällsnyttig och hållbarhetsdriven verksamhet med flera affärsområden.
Vi erbjuder även:
• Goda möjligheter till kompetens- och personlig utveckling
• Frihet under ansvar genom flextid eller förtroendetid
• Möjlighet till hybridarbete för att främja en god balans mellan arbete och fritid
Det här är du
Vi söker dig som har en avslutad eftergymnasial utbildning inom inköp eller upphandling, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet med en avslutad gymnasial utbildning i grunden. Du har erfarenhet av, eller utbildning inom, LOU och ett tydligt intresse för affärer och inköp. För att lyckas i rollen behöver du även:
• Kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
• Ha god datorvana och arbeta tryggt i Office-paketet
• Inneha B-körkort
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU
• Tidigare yrkeserfarenhet inom upphandling
• Erfarenhet av verktyget KommersPubliceringsdatum2026-01-23Dina personliga egenskaper
Hos oss behöver du inte kunna allt från början - det viktigaste är att du är nyfiken, har rätt inställning och vill utvecklas inom offentlig upphandling. Du tar gärna egna initiativ, tar ansvar för ditt arbete och har en naturlig förmåga att planera och prioritera i vardagen.
Som person är du analytisk och lösningsorienterad, och du arbetar på ett strukturerat och noggrant sätt med tydlighet i både dokumentation och kommunikation. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt, är duktig på att bygga relationer och trivs i samarbete med andra - samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt när det behövs.
Villkor och ansökan
Eftersom du i tjänsten behandlar känsliga uppgifter, görs en bakgrundskontroll på våra slutkandidater.
Urval sker löpande och tillsvidareanställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Det här är vi
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 650 miljoner kronor.
