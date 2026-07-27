Upphandlare till Futurum Fastigheter AB
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2026-07-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
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, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med ca 100 anställda. Vår vision är att skapa miljöer värdiga våra barn. Vi äger, förvaltar och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid. Barnen och ungdomarna är våra kunder. Dessutom är de vår framtid, så även om vi är ett fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum!
Läs mer om oss på www.futurumfastigheter.se
Upphandlare till Futurum Fastigheter i Örebro AB - med stort intresse för entreprenad och tjänsteupphandlingar
Vår nuvarande Upphandlare har valt att lämna bolaget för andra uppdrag utanför organisationen, därför söker vi nu hennes efterträdare.
Är du en person som tidigare upphandlat entreprenader inom byggnads-, anläggnings- och installationsarbetet och vill arbeta i ett bolag med långsiktigt fastighetsägaransvar, så är du kanske rätt person för oss.
Vill du även bidra till en god skolmiljö för Örebros barn och ungdomar, då kan rollen som upphandlare på Futurum vara ditt bästa och nästa steg i karriären!
Om tjänsten Som Upphandlare blir du spindeln i nätet när vi ska göra de bästa affärerna i syfte att uppnå vår vision – Miljöer värdiga våra barn. Tjänsten innebära att det är du som driver samt genomför upphandlingarna tillsammans med vår övriga kompetenta organisation. Tonvikten ligger på entreprenad- och tjänsteupphandlingar enligt LOU. Din roll blir att leda detta arbete från start till mål genom ett tight samarbete med aktuell kravställargrupp, därmed säkerställa att aktuella lagar efterföljs.
På Futurum eftersträvar vi alltid att arbeta med ständiga förbättringar och fortlöpande med utveckling av befintliga utvärderingsmodeller och arbetsrutiner.
Du kommer bl a att arbeta med
att genomföra upphandlingar såsom ramavtal avseende bland annat konsulttjänster, entreprenader samt genomföra objektsupphandlingar av större investeringsprojekt
Följa upp avtal och avtalstrohet
Att vara organisationens stöd under kontraktens längd
Genomföra förnyade konkurrensutsättningar
Stödja internt vid framtagande av förfrågningsunderlag
Utvärdera inkommande anbud, upprätta beslutsunderlag och kontrakt
Informera och utbilda internt om regler och tillämpning inom ditt kompetensområde
Utforma inköpsstrategier
Vår viktigaste tillgång är medarbetarna och därför arbetar vi aktivt för att skapa ett balanserat arbetsklimat. Det finns en stark gemenskap med ett nära ledarskap där medarbetarna trivs och får utrymme att växa.
Är det här du? För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du har flerårig erfarenhet av inköp eller upphandling av konsulter och entreprenörer, företrädesvis inom bygg- och fastighetsbranschen. Du har goda kunskaper inom AB, ABT och ABK samt även mycket god kunskap om LOU och LUF.
Du har säkert en akademisk examen eller eftergymnasial utbildning inom ett för det här uppdraget relevant område. Den kan exempelvis vara juridik, ekonomi eller teknik, alternativt annan utbildning som tillsammans med din arbetslivserfarenhet bedöms likvärdig. Vi vill att du är duktig på att uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift.
Andra viktiga egenskaper i rollen som Upphandlare hos oss är att du är noggrann och nyfiken. Du har stort intresse och förståelse för hur verksamhet och inköpsprocess samspelar för att uppnå bästa resultat.
Vi vill att du är strukturerad, att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra, projektleda kollegor mot ett mål. Du är analytisk och drivande, tycker om att arbeta i ett högt tempo med eget ansvar.
I rollen krävs också att du har lätt att anpassa dig till nya situationer, att du kan prioritera och ibland omprioritera ditt arbete på ett bra sätt, samt att du slutför dina uppdrag inom angiven tidsram.
Vi använder oss av TendSign upphandlingsverktyg, så det är ett plus om du tidigare har erfarenhet av det.
Du kan komma att arbeta med känslig information och därför kommer bakgrundskontroll att genomföras.
Visst låter det här som en spännande och viktig tjänst? Har du rent arbetsrelaterade frågor om rollen är du välkommen att höra av dig till Fastighetschef Louis Georgis på telefon 070-020 28 25. Har du frågor kring anställningen och dess villkor är du välkommen att höra av dig till vår Personalchef Jeanette Hellnemo via mail: jeanette.hellnemo@futurumfastigheter.se
Rekryteringen sker i samarbete med Best Bemanning & Rekrytering i Örebro. Din kontakt för ev frågor avseende processen besvaras av Jalle Hagström på Best på telefon 073-707 8118, alt Åsa Quarfordt 070-618 06 75.
Sista ansökningsdag är 16/8, urval och intervjuer kan påbörjas tidigare. Så vänta inte med din ansökan om du är intresserad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8070413-2117607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Nastagatan 11 (visa karta
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702 27 OREBRO Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Jan Hagström jan.hagstrom@bestbemanning.nu Jobbnummer
10012924