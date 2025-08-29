Upphandlare till Etikprövningsmyndigheten
2025-08-29
Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Nu söker vi en erfaren upphandlare som är både självgående och lösningsorienterad till etikprövningsmyndigheten. Bakgrunden till behovet är att myndigheten under hösten kommer genomföra en punktinsats inom upphandling/inköp. Idag har myndigheten ingen liknande kompetens inom upphandling utan ansvariga chefer genomför normalt sett upphandling/inköp. Under hösten vill etikprövningsmyndigheten därför förstärka kompetensen genom att ta in en upphandlare som ska inventera myndighetens samtliga avtal, avsluta de avtal där nya ramavtal nu finns samt göra förnyat avrop på de nya avtalen.
Andra förekommande arbetsuppgifter:
• Självständigt genomföra inventeringen och avropen samt ta fram nya avtalsförslag.
• Genomföra direktupphandling i det fall ramavtal inte finns (myndigheten har inte tendsign, upphandling sker via e-post).
• Arbeta med att utveckla myndighetens interna styrdokument genom att exempelvis ta fram guider för avrop på ramavtal.
• Ta fram en mall för personuppgiftsbiträdesavtal som myndigheten kan använda vid kommande avtal.
• Sköta diarieföring i ditt löpande arbete.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Upphandlare är ett konsultuppdrag på heltid som ska påbörjas så snart som möjligt och beräknas pågå till och med 2025-12-19.
Arbetet kan utföras till största del på distans, en dag i veckan ska arbetsdagen utföras fysiskt på plats vid myndighetens huvudkontor i Uppsala.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning samt minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper inom LOU/LUF
• Erfarenhet från att arbeta med upphandlingsverktyg t.ex. Mercell TendSign
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM-
Meriterande för tjänsten:
• Arbetat i samma eller motsvarande roll på statlig myndighet tidigare.
Om dig
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, lösningsorienterad och van att arbeta självständigt. Du förväntas kunna leda dina uppdrag och projekt på egen hand, inklusive att genomföra behovsinventeringar utan stöd från andra funktioner. Det är också viktigt att du självständigt kan intervjua berörda personer, hålla gruppdiskussioner samt omsätta insamlad information till en tydlig och professionellt formulerad kravställning i skrift. Du behöver med andra ord vara mycket trygg i din yrkesroll och ha vana av att självständigt driva upphandlingar i sin helhet, från behovsanalys till färdig upphandling.
Om Etikprövningsmyndigheten
Etikprövningsmyndigheten ansvarar för att genomföra etisk granskning av forskning som involverar människor. Myndigheten bildades 2019 och ersatte då de tidigare regionala etikprövningsnämnderna vid universiteten.
Myndigheten är en enrådighetsmyndighet under ledning av en myndighetschef. Den etiska prövningen sker i särskilda avdelningar på sex orter i Sverige. Varje avdelning leds av en ordförande och består av ledamöter som är både forskare och representanter för allmänheten. Totalt hanteras cirka 8 000 ärenden per år.
Från och med 2025 har myndigheten även ett nytt uppdrag: att föra och presentera statistik över all klinisk forskning i Sverige.
Etikprövningsmyndigheten är också värdmyndighet för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Det innebär att man, mot avgift, tillhandahåller stöd i form av personal, lokaler, IT-tjänster och andra resurser till nämnden.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess kan arbetspsykologiska tester komma att användas. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande. Sist ansökningsdag 2025-09-07
