Upphandlare till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Juridiska avdelningen / Inköpar- och marknadsjobb / Eslöv Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eslöv
2026-06-30
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er).
Du som har jobbat några år med offentlig upphandling och vill ha ett uppdrag där du får driva hela processen själv, från behov till avtal och uppföljning. Här får du ansvar, mandat och kollegor att samarbeta med i en organisation som vill utvecklas.
Ditt uppdrag
Som upphandlare på kommunledningskontoret säkerställer du att upphandlingar genomförs professionellt och enligt gällande lagar, regler och policys. Du driver självständigt både kommunövergripande och verksamhetsspecifika upphandlingar av varor och tjänster i nära samarbete med verksamheterna och kollegorna på enheten.
Projektleda och genomföra upphandlingar av varor och tjänster
Ta ansvar för hela processen från behovs- och marknadsanalys till avtal
Implementera, förvalta och följa upp avtal i aktiv dialog med leverantörer
Följa upp effekter av upphandlingar, exempelvis kostnad, kvalitet och leverans
Stötta och utbilda verksamheten i hur avtal ska användas
Din erfarenhet
Du är trygg i upphandlarrollen och van att driva processer självständigt. Du har god förståelse för affären, regelverket och hur du balanserar verksamhetens behov med marknadens förutsättningar.
Minst tre års erfarenhet som upphandlare
Minst två års erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU
Van att driva upphandlingar från behovsanalys till avtal och uppföljning
Akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, inköp eller upphandling, alternativt motsvarande erfarenhet
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av avtalsförvaltning och avtalsuppföljning
Erfarenhet av IT‐upphandlingar
Är det här du?
Du tar ansvar för dina uppdrag och står för dina bedömningar, även när du behöver driva en linje som inte alla delar. Samtidigt är du lyhörd och lösningsorienterad i samarbetet med andra.
Självständig och trygg i att fatta beslut och driva frågor framåt
Strukturerad, metodisk och mån om kvalitet i ditt arbete
Serviceinriktad och bra på att förstå och möta verksamhetens behov
Pragmatisk och gör realistiska avvägningar snarare än att fastna i det perfekta
Har helhetssyn och väger in konsekvenser i dina beslut
Vi erbjuder
Du kommer till en etablerad enhet med hög kompetens och tydliga ambitioner. Här finns både stöd och utrymme att utveckla arbetssätt och bidra till förbättringar.
Ett kvalificerat och självständigt uppdrag
En enhet med upphandlare, upphandlingsjurist, inköpscontroller och e‐handelskompetens
Arbetsplats i Stadshuset med närhet till järnvägsstation och möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter
En stor organisation med många utvecklingsmöjligheterPubliceringsdatum2026-06-30Övrig information
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 4 september och den 10 september och uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Lön mellan 42 000 och 55 000 beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Löneintervall: 42 000 till 55 000
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333637 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Juridiska avdelningen Kontakt
Facklig företrädare Vision
Ann-Catrine Hellman visionavd323@eslov.se Jobbnummer
9985697