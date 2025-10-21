Upphandlare till Älvkarleby kommun
Älvkarleby Kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Älvkarleby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Älvkarleby
2025-10-21
, Gävle
, Tierp
, Sandviken
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvkarleby Kommun i Älvkarleby
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-21Om företaget
Kommunstyrelsens förvaltning och Ekonomiavdelningen där tjänsten är placerad, har sitt kontor i kommunhuset som ligger i centralorten Skutskär, ungefär 5 minuters promenad från en av kommunens tre tågstationer och med busshållplats och fri parkering runt hörnet.
Drygt 30 personer har sina kontor här, i en hjärtlig och prestigelös miljö. Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens löpande ekonomiadministration, sammanställning och utveckling av kommunens årsbudget, budgetuppföljning, prognoser samt årsredovisning. Avdelningen handlägger också finansierings-, upphandling-, inköpsfrågor samt likvidförvaltning. Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare i Älvkarleby kommun får du en central roll där ansvarar du för att planera och genomföra upphandlingar på ett affärsmässigt och professionellt sätt så att kommunens behov effektivt tillgodoses utifrån de politiska målen. Du arbetar med flera upphandlingar samtidigt, med eget projektledaransvar och i mycket nära samarbete med kommunens andra verksamheter.
Arbetet kräver taktiskt och strategiskt tankesätt samt en hög grad av affärsmässighet i kombination med fokus på det juridiska perspektivet. Du deltar också i vårt ständiga utvecklingsarbete med målet att kunna göra ännu bättre offentliga affärer. Du kommer att arbeta med upphandlingar åt alla kommunens verksamheter men du kommer vara anställd på ekonomiavdelningen som är en del av kommunstyrelsens förvaltningKvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och brinner för att göra goda offentliga affärer och vill få en möjlighet att vara med och påverka och åstadkomma nytta för kommunen, och dess invånare.
Du har högskoleutbildning eller YH-utbildning med relevant inriktning, alternativt motsvarande kunskap förvärvade genom yrkeserfarenhet. Utbildning och yrkeserfarenhet inom Offentlig Upphandling (LOU) och/eller entreprenadupphandlingar är meriterande. Vi söker dig som är strukturerad och som självständigt kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är kvalitetsmedveten och noggrann och kan arbeta bra med komplexa frågor och problemlösning.
Du har god förmåga att uttala dig på svenska i tal och skrift då du kommer formulera tydliga krav mot anbudsgivare. Kunskap om TendSign upphandlingsverktyg är meriterande. Vidare är kunskap om avtalsrätt tillsammans med god kunskap inom det juridiska språket meriterande. Som upphandlare är du trygg och stabil och har mod att agera efter din övertygelse.
Du har lätt för att skapa kontakter och är social och utåtriktad i yrkesmässiga sammanhang. Strukturerad, planerad och organiserad är egenskaper som beskriver dig som person och du arbetar utifrån ett serviceinriktat synsätt. Du är väl insatt i upphandlingsarbete, där din förståelse för de fackmässiga termerna i arbetet är särskilt bra och du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap.Anställningsvillkor
Villkor och förmåner
Vi erbjuder en arbetsplats präglad av värdeorden mod, vilja, helhetssyn och respekt. Från och med 2026 erbjuder vi friskvårdsbidrag på 3000 kr/år eller en friskvårdstimme varje vecka.
Förutom bra pendlingsmöjligheter erbjuder vi också
• semesterväxling
• föräldrapenningtillägg
• avtalsförsäkringar
Intervjuer och tillsättning kan komma att ske under ansökningstiden
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Månadslön - individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby kommun
(org.nr 212000-0258) Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning, KS - Ekonomiavdelningen Kontakt
Maria Carlsson maria.carlsson@alvkarleby.se 026-83260 Jobbnummer
9565938