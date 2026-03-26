Upphandlare sökes till Region Halland
2026-03-26
Publiceringsdatum
Publiceringsdatum2026-03-26
Till vår avdelning söker vi nu en upphandlare som ska ersätta en medarbetare som gått vidare till en ny roll inom vår avdelning.
Som upphandlare ansvarar du för att leda upphandlingar som projekt, där du fungerar som projektledare genom hela processen. Du samordnar arbetet och säkerställer att upphandlingen drivs framåt enligt tidplan, regelverk och verksamhetens behov. Du arbetar även med att implementera avtal, aktivt avtalsförvalta och tillsammans med avtalscontoller följa upp ingångna avtal.
I nära samarbete med sakkunniga och andra berörda parter skapar du förutsättningar för att krav och behov kan formuleras tydligt och ändamålsenligt. De sakkunniga ansvarar för att definiera de tekniska och verksamhetsmässiga kraven, medan du som upphandlare bidrar med struktur, juridisk kompetens och affärsmässighet.
Om arbetsplatsen
Inköps- och upphandlingsavdelningen tillhör Regionkontorets ekonomifunktion, tillsammans med övriga verksamheter inom ekonomifunktionen ansvarar vi för att leda, samordna och utveckla de regionala processerna för planering och uppföljning, redovisning och finans, upphandling och inköp samt fastighet. Uppdraget omfattar både att ge stöd och ledning till regionens förvaltningar och bolag utifrån våra ansvarsområden samt att stödja politiken i deras uppdrag.
Region Hallands inköpsverksamhet är av strategisk betydelse och ska säkerställa att regionens inköp är kostnadseffektiva och rättssäkra, tillvaratar konkurrensen på marknaden, främjar innovativa lösningar, visar ekologisk och social hänsyn samt har en säkrad försörjning och leveransförmåga vid olika nivåer av kris.
Region Halland har en central inköps- och upphandlingsavdelning som ansvarar för såväl regiongemensamma som förvaltningsspecifika upphandlingar. Variationen i uppdragen är stor, här hanteras allt från hälso- och sjukvårdens behov, till kollektivtrafik, skola och kultur.
Inköp- och upphandlingsavdelningen består av omkring 25 medarbetare, här samlas kompetens och erfarenhet inom inköp, upphandling, hållbarhet, upphandlingsjuridik till avtalsförvaltning och uppföljning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning, eller en annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst 1 års erfarenhet av upphandlingsarbete. Du har en god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift, och du är van vid att arbeta med kvalificerat datorstöd och informationstekniska system som Office och Teams.
Det är meriterande om du har:
- Flerårig erfarenhet av upphandlingsarbete i privat eller offentlig sektor
- Projektledningskompetens
- Erfarenhet från en politiskt styrd organisation eller en större organisation med många aktörer
Som upphandlare arbetar du i en dynamisk och ofta komplex miljö där flera upphandlingsprocesser pågår parallellt. Rollen kräver därför en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete, att kunna prioritera mellan olika uppgifter - och att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna förändras.
Du har ett lösningsorienterat och samarbetsinriktat arbetssätt och trivs i rollen som samordnare. Du är van vid att driva processer framåt och skapa goda förutsättningar för andra att bidra med sin expertis. Du har lätt för att kommunicera, både muntligt och skriftligt, och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper.
Du är trygg i din yrkesroll, har ett gott omdöme och kan fatta beslut även i situationer där inte alla fakta är på plats. Du har ett intresse för verksamhetsutveckling och bidrar gärna till att förbättra arbetssätt och processer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Regionkontoret Kontakt
Ola Sörensson, Upphandlingschef 070-2199371 Jobbnummer
9821437