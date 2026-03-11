Upphandlare med intresse för IT-upphandlingar
2026-03-11
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Här studerar runt 14 000 studenter på cirka 80 program och över 300 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också lärarutbildning med interkulturell profil och polisutbildning. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.Ekonomiavdelningen består av 27 medarbetare och ansvarar för följande verksamhetsområden: strategisk ekonomisk analys, ekonomisk redovisning, ekonomistöd (budget och projekt) och upphandling/systemförvaltning. Avdelningens uppdrag omfattar att säkerställa att den interna och externa redovisningen följer lagar, förordningar och god redovisningssed och ge ekonomiskt stöd till forskare och chefer. Ekonomiavdelningen är en avdelning som prioriterar och värdesätter en god arbetsmiljö och vi arbetar med ständig utveckling av vår arbetsgrupp. Arbetsglädje och leverans är nyckelord som genomsyrar vår verksamhet.
Som upphandlare kommer du bli en av två upphandlare som ansvarar för all upphandling inom Södertörns högskola, där fokusområdena är IT, varor och tjänster.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare kommer du att tillhöra ekonomiavdelningen. Upphandlingsfunktionen driver och genomför upphandlingar, avrop och direktupphandlingar i nära samarbete med beställare och kravställare inom olika verksamheter på högskolan.
Arbetet är både strategiskt och operativt. Arbetsuppgifterna består i att genomföra upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt avrop och direktupphandlingar men även stödja högskolans institutioner och avdelningar i direktupphandlingar. Informera internt om gällande avtal och regler samt utveckla och förbättra rutiner och processer, ge verksamheten stöd i inköpsfrågor samt med leverantörssamverkan. Som upphandlare medverkar du i hela processen - från strategisk planering och analysarbete via upphandling till avtal.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som:
• har akademisk utbildning inom juridik eller ekonomi, alternativt annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten exempelvis YH/KY utbildning inom upphandling
• har några års aktuell erfarenhet av arbete med LOU
• har god kunskap om LOU och dess tillämpning
• har erfarenhet av arbete i något upphandlingssystem
• har erfarenhet av att självständigt driva upphandlingar
• har erfarenhet av upphandling inom IT, varor eller tjänster
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• har god skicklig i arbete i Officepaketet Det är meriterande om du även:
• har erfarenhet av arbete med genomförande av hela upphandlingsprojekt i Mercell Tendsign
• har förmåga att förbättra upphandlingsrutiner och processer
• har erfarenhet av upphandlings/inköpsarbete inom staten
För att trivas i rollen är det viktigt att du är strukturerad, noggrann, prestigelös och ansvarstagande. Eftersom arbetet ställer stora krav på kontakter med andra människor i och utanför organisationen behöver du ha en hög servicekänsla, ett professionellt bemötande och en god samarbetsförmåga. Vi ser också att du har en god pedagogisk förmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet till distansarbete ges.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-03-29. Intervjuer sker löpande.
Upplysningar
Johanna Bergman, ekonomichef, 076-122 36 83, johanna.bergman@sh.se
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, rekrytering@sh.se
En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.
Välkommen med din ansökan!Facklig kontakt
SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: mattias.kollberg@seko.se
och Robert Lindberg robert.g.lindberg@seko.se
Gemensamt förhållningssätt för medarbetare och chefer Ersättning
