Upphandlare / Inköpsansvarig till Bostadsstiftelsen Platen

Skapa hållbar nytta för hela Motala
Om Platen
Bostadsstiftelsen Platen är det allmännyttiga bostadsbolaget i Motala med det förtroendefulla uppdraget att sköta, vårda och utveckla våra hyresgästers hem vilket ställer höga krav på oss och våra samarbetspartners. Vi ska erbjuda väl underhållna och framtidsinriktade fastigheter, bostäder och boendemiljöer. Platen har 5 700 lägenheter och 170 kommersiella lokaler i portföljen.
Vi strävar mot vår vision - Ett samhälle för generationer - där engagemanget ligger i hus och hem nu och för en hållbar framtid. Vi är idag ca 80 medarbetare inom olika yrkesgrupper på Platen och omsätter ca 480 Mkr.
Din roll
Som Upphandlare/Inköpsansvarig leder du upphandlingar enligt LOU och säkerställer att Platens inköps- och avtalsprocesser är rättssäkra, affärsmässiga och hållbara. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom hela bolaget gällande upphandlings- och avtalsfrågor. Du ansvarar för att samordna och genomföra upphandlingar, skriva och granska avtal samt följa upp att de efterlevs. Vidare bidrar du till att utveckla och effektivisera bolagets rutiner och processer inom upphandling, och ger juridisk rådgivning i frågor som rör avtal och upphandlingsjuridik.Publiceringsdatum2025-11-06Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller liknande område, och som har erfarenhet av offentlig upphandling - gärna inom fastighets- eller byggsektorn. Du har goda kunskaper i LOU, upphandlingsjuridik och entreprenadjuridik samt är van att arbeta i digitala upphandlingssystem. Som person är du strukturerad och noggrann, med förmåga att samarbeta och kommunicera tydligt med både kollegor och externa parter. Erfarenhet från allmännyttan eller kommunal verksamhet ser vi som meriterande.
För tjänsten krävs B-körkort, utdrag ur belastningsregistret samt drogtest innan anställning. Du behöver också ha mycket god förmåga att uttrycka dig och förstå svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos Platen blir du en del av en värderingsstyrd organisation som tar samhällsuppdraget på allvar - och där engagemang och omtanke genomsyrar vardagen. Hos oss får du en stabil och trivsam arbetsmiljö med utveckling i fokus. Arbetet sker på plats i Motala, nära kollegor och verksamheten. Från våren 2026 samlas hela organisationen i våra nya moderna lokaler på Vintergatan 2 i Motala - en plats för samarbete, innovation och framtidstro.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och skapa framtidens hållbara Motala?
Vill du vara med och skapa framtidens hållbara Motala?

Skicka in din ansökan senast 30/11-2025. I den här rekryteringen samarbetar Bostadsstiftelsen Platen med Jefferson Wells. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Hanna Lindeberg på Jefferson Wells, hanna.lindeberg@jeffersonwells.se
