Upphandlare / Inköpare
Centio Consulting Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-17
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Vi söker en Upphandlare / Inköpare till ett statligt ägt energiföretag.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att arbeta med inköp och upphandling genom avrop från befintliga avtal, förhandling med leverantörer samt hantering av beställnings- och uppföljningsprocesser. Uppdraget omfattar även upphandling av entreprenörer och tekniska konsulter samt löpande samverkan med inköpskollegor inom olika tekniska områden.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Avrop från befintliga avtal och ramavtal
Förhandla priser och leveranstider med leverantörer
Genomföra förfrågningar och offertförfrågningar
Uppdatera priser, leveranstider och minimikvantiteter i VMS-system
Ansvara för orderhantering samt registrering av orderbekräftelser
Återkoppla avvikelser till berörda intressenter
Upphandla entreprenörer inom mark, elkraft och mekaniska discipliner
Avropa och konkurrensutsätta tekniska konsulter samt samarbeta med inköpskollegor inom olika tekniska områden
Krav (OBS, obligatoriska)
Erfarenhet av eller god kännedom om AB04, ABK09 och ABT06
Erfarenhet av e-Avrop
Relevant erfarenhet inom inköp och upphandling
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet från energibranschen är meriterande
Flexibel och positiv inställning med vilja att bidra till verksamhetens utveckling och förändringsresa
Utbildningsbakgrund kan variera – personlig lämplighet och erfarenhet värderas högtOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932719-2058510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9968943