Nu söker vi en erfaren upphandlare/avtalsspecialist till Din Tur
Är du en kompetent upphandlare med erfarenhet inom offentlig upphandling? Vill du vara med och bidra till utveckling av vår kollektivtrafik genom strategiska upphandlingar? Då är du personen vi söker!
Hos oss får du arbeta med komplexa frågor i en verksamhet med ett viktigt uppdrag.
Vad innebär tjänsten?
Som upphandlare hos Din Tur har du ansvar för att planera, genomföra och följa upp upphandlingar i enlighet med LOU. Du kommer även att genomföra avtalsuppföljningar, avrop, delta i projekt och mycket mer i denna spännande och flexibla tjänst. Du kommer att arbeta nära beställare, leverantörer och experter inom myndigheten.
Mer konkret innefattar dina arbetsuppgifter bland annat att:
självständigt leda upphandlingsprocesser
ge rådgivning och stöd till verksamheten i upphandlings- och avtalsfrågor
säkerställa att upphandlingar genomförs rättssäkert, affärsmässigt och hållbart
genomföra avtalsuppföljningar
Vem är du?
För tjänsten ser vi att du har:
akademisk examen med relevant inriktning (exempelvis juridik, ekonomi eller offentlig förvaltning) eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
minst ett par års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling enligt LOU
erfarenhet av att självständigt driva upphandlingsprojekt
erfarenhet av att genomföra avtalsuppföljningar
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
meriterande är om du har erfarenhet av:
upphandling inom offentlig sektor
avropsförfaranden inom ramavtal
arbete med LUF ( upphandling inom försörjningssektorerna)
arbete med SUA (säkerhetsskyddad upphandling)
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du är en lagspelare med en god kommunikativförmåga som trivs i samverkan med andra. Som person är du noggrann, ansvarstagande och van att driva ditt arbete självständigt.
Vårt erbjudande
Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid med placering vid vårt kontor i Kramfors.
Vi litar på dig - och därför erbjuder vi frihet under ansvar! Hos oss kan du påverka balansen mellan arbete och privatliv genom flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete. Här kan du helt enkelt anpassa ditt arbete och emellanåt arbeta därifrån det passar dig bäst! Vi vill att du ska trivas hos oss och få ihop hela livspusslet. Tillsammans hittar vi en tidtabell som fungerar!
Vilka är vi på Din Tur?
Din Tur är Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns transportkoncept och varumärke. Det ägs av medlemmar vilka är Region Västernorrland och länets sju kommuner.
Hos oss finns både buss, taxi, tågtrafik, färdtjänst och sjukresor. Årligen genomförs 10 000 000 resor med Din Tur. Vi vill öka tillgängligheten genom att skapa ett effektivt och hållbart resande med fokus på säkerheten. Idag och i morgon minskar vi länets negativa miljöpåverkan genom att erbjuda fördelaktiga alternativ till bilen. Verksamheten består idag av ca 50 anställda och finns etablerade med kontor i Kramfors och kundcenter i Ånge. Välkommen att vara med och utveckla Västernorrlands kollektivtrafik!
Vill du påbörja livets nästa arbetsresa med oss?
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
