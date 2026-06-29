Upphandlare
Landskrona kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Landskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Landskrona
2026-06-29
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vill du vara med och påverka och förändra? Vill du arbeta med ett helhets- och hållbarhetsperspektiv i Landskrona stad? Om du brinner för förbättringsarbete, värderar god service och vill göra det lilla extra - då är det dig vi söker. Hos oss får du vara en nyckelspelare i ett nytänkande team med stort fokus på framtiden och helheten.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta att:
• Självständigt driva upphandlingar från start till slut
• Ge råd och stöd till förvaltningar och bolag i inköps- och upphandlingsfrågor
• Genomföra förstudier och marknadsanalyser inför upphandlingar
• Utveckla krav och kriterier med fokus på hållbarhet och helhetsperspektiv
• Bidra till förbättringsarbetet inom inköp, uppföljning och upphandlingsprocesser
Det finns gott om utrymme för att växa i rollen, ta ansvar och sätta avtryck. Landskrona är en stad där det händer mycket och snabbt och vi är en enhet som hänger med i den utvecklingen. Du blir en del av ett engagerat team med sex upphandlare, en avtalscontroller och en administratör. Vi är ett tight gäng med ett varmt arbetsklimat och gemensamma aktiviteter både på och utanför jobbet.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt och trivs med att självständigt driva processer framåt. Du är noggrann, affärsmässig och kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. Du tar initiativ, är trygg i dina beslut och har lätt för att motivera och vägleda andra. Vidare har du förmåga att sätta enskilda frågor i ett större sammanhang och bidra till helheten.Kvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis YH-utbildning mot offentlig upphandling, inköp, ekonomi eller juridik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av upphandlingsprocesser samt kunskaper i LOU och relevanta regelverk
• Erfarenhet av arbete inom kommunal sektor
• Goda kunskaper i Tendsign eller liknande system
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333724". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
261 80 Landskrona (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Inköp & upphandling Kontakt
Chef Inköp/upphandling
Jeanette Hall jeanette.hall@landskrona.se Jobbnummer
9983350