Uppdragsutbildning till sjuksköterska
Region Dalarna / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-02-15
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du studera till sjuksköterska? Region Dalarna erbjuder plats på uppdragsutbildning med studielön från höstterminen 2026. Erbjudandet riktar sig till dig som idag är tillsvidareanställd undersköterska, skötare eller barnsköterska i Region Dalarna och som i nuläget inte redan studerar på sjuksköterskeprogrammet.
Regionstyrelsen har beslutat att varje termin erbjuda fem platser med studielön för studier till sjuksköterska. Utbildningen är en uppdragsutbildning där regionen bekostar dina studier. De fem platserna är utöver högskolan Dalarnas egna platser i programmet och kan endast sökas genom Region Dalarna. Utbildningen ges vid Högskolan Dalarnas ordinarie sjuksköterskeprogram på helfart under sex terminer.
Studielönenivån ligger på 18.000 kr/månad och utbetalas under terminstiderna. Mellan terminerna arbetar du i din ordinarie tjänst, där du har din tillsvidareanställning. Studielönen är semestergrundande.
Uppdragsutbildning till sjuksköterskaPubliceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsplats under och efter studierna
Utgångsläget är att du är kvar på din nuvarande arbetsplats under och efter studierna, om inte annat överenskoms. Vi förväntar oss att du arbetar kvar inom Region Dalarna efter utbildningen. Skulle du av någon anledning behöva avbryta studierna eller tjänsten hos oss krävs ingen återbetalning av utbetald studielön. Väljer du att lämna Region Dalarna under studietiden så kommer du däremot att förlora din plats på uppdragsutbildningen.
Övrig informationKvalifikationer
Inför vårens omgång behöver du uppfylla följande krav:
En sammanhängande tillsvidareanställning som undersköterska, barnsköterska eller skötare i Region Dalarna sedan minst 12 månader tillbaka (kravet ska vara uppfyllt senast 26-04-01)
Total sammanhängande anställningstid som månadsavlönad i Region Dalarna om minst tre år varav minst ett års tillsvidareanställning enligt ovan.
Högskolans formella kompetenskrav: Grundläggande behörighet samt matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
Innan du söker, läs informationen som finns på INBLICK
Din ansökan ska innehålla:
kopia av betyg som styrker att förkunskapskraven är uppfyllda. Betygen skall vara utfärdade av gymnasieskola, Komvux eller annan behörig utfärdare av betyg. Kurs- och ämnesbetyg skall vara fullständiga och slutförda. Enbart terminsbetyg godkänns ej.
rekommendationsbrev enligt mall på INBLICK samt tjänstgöringsintyg från din nuvarande chef
personligt brev och CV. Ditt personliga brev ska utgå från den mall som återfinns på INBLICK
Observera att ej fullständiga ansökningar behandlas inte.
För att urvalsprocessen ska bli så objektiv och diskrimineringsfri som möjligt kommer de sökande som lämnat in en fullständig ansökan att få svara på fördjupande frågor inför kommande studier till sjuksköterska. Varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Utbildningssamordnare
Christin Nordgren Jobbnummer
9743131