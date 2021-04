Uppdragsledare väg/gata - Norconsult AB - Byggjobb i Malmö

Norconsult AB / Byggjobb / Malmö2021-04-08Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.Job DescriptionTillsammans med engagerade kollegor påverkar vi vår gemensamma framtid via viktiga infrastrukturprojekt. Är du en person som kan konsten att skapa och bibehålla varaktiga goda relationer med såväl kunder som kollegor? Norconsult är ett medarbetarägt bolag med platt struktur och schyssta värderingar och vi vill gärna bli ännu fler!Din rollPå Norconsult arbetar över 200 medarbetare inom affärsområde Väg & Bana. I Skåne har vi varit etablerade sedan 2015 och är idag 12 medarbetare inom väg och gata. Vi vill gärna bli fler som arbetar med uppdragledning, gärna i kombination med teknikansvar väg/gata eller en roll som BAS-P, kalkylansvarig eller liknande. Vi har en bred kundbas med en god mix mellan privata aktörer, kommunala och statliga beställare. Vi jobbar framför allt mot vår lokala marknad men har även ett väldigt gott samarbete mellan våra olika kontor runt om i landet där vi hjälper varandra med rätt resurser i intressanta projekt med geografisk spridning.Du kommer att vara med i hela processen från anbudsräkning/beställning till framtagande av handlingar i så väl tidiga skeden som komplett FFU med framtagande av ritningar och MF. Våra projekt har varierande storlek och omfattning, med fokus på att utveckla samhället i en hållbar riktning.Din placering kommer att vara på Norconsults kontor som ligger vid Bagers plats i centrala Malmö, ett stenkast från centralstationen med utsikt mot Malmö Live. Vi har en mycket god stämning med hög ambitionsnivå. Här sitter även teknikslag såsom trafik, landskap, järnväg, VA, miljö och geoteknik vilket möjliggör ett intressant och lärorikt samarbete.2021-04-08Du har relevant utbildning samt minst 4 års erfarenhet inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Du har uppdragsledarerfarenhet av olika typer av infrastrukturprojekt samt goda kunskaper inom AutoCAD, gärna med bakgrund i projekteringsverktygen Novapoint eller Civil 3D.Det viktigaste är inte vad du gjort tidigare utan att du är engagerad och har god samarbetsförmåga samt ett inre driv att utvecklas. Vi värdesätter att du är van vid att jobba i projekt i nära samarbete med kollegor och kund samt har förmåga att ta egna initiativ.Vårt erbjudandePå Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till en samhällsbyggare med helhetssyn. Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald - såväl inom bolaget som stort som i aktuellt team.Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 4600 medarbetare i koncernen och 870 medarbetare i Sverige utspridda på 32 kontor. Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.Bekanta dig med din blivande chef:Kristina Meijer | LinkedInVälkommen med din ansökan!Our OfferEn anställning i ett företag som till 100 % ägs av sina medarbetareSpännande och intressanta projektBra anställningsvillkor och goda karriärmöjligheterKompetensutvecklingSamarbete med många olika kompetenser över hela Sverige och i olika länderNAVaraktighet, arbetstidHeltid 40 hours per week 40 hours per weekNASista dag att ansöka är 2021-04-30Norconsult AB5678587