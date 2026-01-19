Uppdragsledare Till Ncsc
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och stärka Sveriges samlade förmåga att hantera cyberhot? Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, söker en uppdragsledare med uppgift att delta i arbetet med att bygga upp centrets verksamhet vid FRA. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som uppdragsledare tillhör du avdelningen NCSC. Avdelningen är nyinrättad vid FRA och befinner sig i en uppbyggnadsfas. Som en del av uppbyggnaden är enheten nyupprättad, där utveckling och stora expansiva förväntningar möjliggör stora utvecklingsmöjligheter i rollen. Du kommer tillsammans med en annan uppdragsledare ha stort inflytande över hur riktlinjerna kring uppdragen ska se ut. Rollen innebär många interna och externa kontakter - både med övrig verksamhet och med samverkande myndigheter.
Som uppdragsledare är ditt ansvar att leda uppdrag inom NCSC:s operativa verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Att ansvara och leda olika uppdrag inom cybersäkerhetsområdet på NCSC
Att leda och koordinera arbete, såväl direkt som indirekt. Detta inkluderar att leda verksamhet utan direkt underställd personal och att koordinera och förankra planering med berörda verksamheter.
Framtagning av uppdrags- och projektrapporter
Att bistå vid beredningar och framtagning av besluts- och beredningsunderlag
Vidare innebär tjänsten att utföra andra arbetsuppgifter med koppling till arbetsområden som tjänsten omfattar när detta efterfrågas, som exempelvis projektledning.
Resor förekommer i tjänsten, både inrikes och utrikes.
Arbetet sker på plats på NCSC, med möjlighet till upp till 50 % distansarbete om arbetet tillåter. Vid incidenter kan det krävas att du arbetar vid oregelbundna tider.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, datateknik eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant, alternativt förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av rollen som uppdragsledare eller projektledare inom IT, IT-säkerhet och/eller cybersäkerhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Genomförd utbildning i projektledning
Relevant certifiering inom projektledning
Erfarenhet från att ha arbetat med IT- och/eller cybersäkerhet inom offentlig sektor
Kunskaper i Office-paketet
B-körkort
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Självgående - Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Muntlig kommunikation - Du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten i små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
Ledarskap - Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra, där du skapar engagemang och delaktighet.
Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Om NCSC och FRA
NCSC:s uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Just nu är NCSC i en expansiv utvecklingsfas där du får möjlighet att vara med och bygga upp en central kontaktpunkt för Sveriges cybersäkerhet. NCSC är sedan 2024 en del av FRA.
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.ncsc.se
och www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är för närvarande belägen i Tomteboda, Solna. Inom några år ska nya lokaler stå klara i Bergshamra. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Joakim Nyberg på telefon 010-240 46 92. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-02-15.
Referensnummer 2026FRA18-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: uppdragsledare, projektledare, cybersäkerhet, arbetsledning, IT-säkerhet, koordinering Ersättning
