Uppdragsledare Kraftnät

Nora Consulting Engineers (NCE) är ett konsultbolag inom infrastruktur som arbetar med allt ifrån små projekt till stora multidisciplinära uppdrag. Vi arbetar åt statliga kunder, kommunala verksamheter och privata bolag. Inom ramen för detta arbetar vi dagligen med geotekniska, miljötekniska, mättekniska och hydrogeologiska utredningar, samt väg- och trafikutredningar. I verksamheten ingår det att ta fram projekteringsunderlag för nya vägar och järnvägar, kommersiella och industriella fastigheter, kraftledningar samt bostadshus med tillhörande anläggningar såsom gata, VA och belysning.
Erfarenheten inom bolaget täcker in alla stadier för exempelvis ett vägprojekt med idéstudier, förstudier, vägutredning, arbetsplan och bygghandling.
NCE växer kraftigt och vi satsar nu även på att utveckla vårt affärsområde, Kraftnät, där denna roll kommer att vara drivande.
Som Uppdragsledare inom kraftnät ansvarar du för att leda, samordna och driva projekt inom elnäts- och kraftinfrastruktur från planering till färdig leverans. Rollen innebär ett helhetsansvar för uppdragets kvalitet, ekonomi, tidplan och kundnöjdhet.
Du är även drivande i den fortsatta utvecklingen av affärsområdet och har ett brett och strategiskt ansvar. Rollen kombinerar både projektlednings- och affärsutvecklingsperspektiv och kräver förmåga att driva uppdrag, utveckla kunderbjudanden och bidra till strukturerna för affärsområdet.
Leda och följa upp projekt inom utbyggnad, modernisering och underhåll inom kraftnät och övrig infrastruktur.
Ansvara för planering, resursfördelning och koordinering av projektteam.
Upprätta och följa upp budget, tidplan och riskhantering.
Vara kontaktperson mot kund, entreprenörer, leverantörer och myndigheter.
Säkerställa att arbetet följer gällande lagar, standarder och interna riktlinjer för arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet.
Driva tekniska utredningar och bidra till utveckling av lösningar inom elnätsprojektering.
Dokumentera och rapportera status och resultat till beställare och interna intressenter.
Erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som har en examen från relevant utbildning på teknisk högskola/universitet eller annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du har flerårig erfarenhet i rollen som uppdragsledare, biträdande uppdragsledare, projektledare eller projekteringsledare, gärna inom större multidisciplinära projekteringsuppdrag. Vi ser gärna att du arbetat med framtagande av förfrågningsunderlag i större infrastrukturprojekt.
Du har goda kunskaper i projektverktyg och IT-system och behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som uppdragsledare inom kraftnät är du en strukturerad och resultatorienterad person som trivs med att ha ansvar och driva projekt framåt. Du har en god kommunikativ förmåga och är duktig på att samarbeta, vilket gör att du lätt bygger förtroende och skapar goda relationer med både kunder och kollegor. Med ditt ledarskap kan du engagera och motivera ditt team samtidigt som du håller fokus på kvalitet och leverans.
Du är flexibel, prestigelös och lösningsorienterad, och ser utmaningar som möjligheter att utveckla projektet och hitta nya vägar framåt.
Fördelar och möjligheter hos Nora Consulting Engineers
Vi erbjuder en god möjlighet till kunskapsutveckling och ansvar. Vi har ett stort engagemang för de uppdrag vi genomför och vi erbjuder de anställda ett arbete med en hög grad av påverkan.
