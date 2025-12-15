Uppdragsledare inom vattenkraft och dammar
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Solna Visa alla maskiningenjörsjobb i Solna
2025-12-15
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-15Beskrivning av jobbet
Vattenkraften i Sverige är under utveckling och med över 700 ingenjörer globalt är vi på AFRY Hydro ett av världens största konsultbolag inom vattenkraft. I Sverige är vi idag 100 konsulter som tillsammans driver utvecklingen inom vattenkraft - från dammar och dammsäkerhet till geoteknik, hydromekanik, hydraulik, miljö och kraftstation. Vi växer som nordisk aktör och driver även internationella projekt. Vi växer med marknaden även inom områden såsom miljödesign och flödesfrågor och har under lång tid arbetat för en miljöanpassad och hållbar vattenkraftsproduktion.
Vi fortsätter nu vår tillväxtresa och söker fler konsulter med bakgrund inom vattenkraft/dammar som vill vara med och driva utvecklingen inom området i rollen uppdragsledare hos oss. I denna roll kommer du kommer du ha gott om möjligheter att påverka och göra skillnad både i projekten och i den dagliga verksamheten. Våra projekt varierar både vad gäller storlek och innehåll du kommer leda allt från mindre tekniska uppdrag till större moderniserings- och reinvesteringsprojekt. Du kommer ha möjlighet att leda projekt som inspektioner och tillståndsbedömningar av byggnadsverk och dammar, utföra avancerade beräkningar inom anläggning, utforma åtgärdsförslag och reparationsplaner, samt utförandeentreprenader. Möjligheter finns att arbeta internt och leda team hos AFRY men även agera projektledare hos kund.
Tillsammans med övriga områden inom AFRY kommer du vara med och driva framgångsrika projekt och bidra till vår fortsatta tillväxt och framgång. Du blir del av ett hängivet team som finns över hela landet, och därmed leds projektgruppen till stor del på distans och anställningsort är flexibel. Våra projekt drivs generellt från kontoret eller hemmakontoret men platsbesök på anläggningarna förekommer frekvent.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har en god problemlösningsförmåga och gärna fördjupar dig i tekniska frågeställningar. Du trivs med att samarbeta och delar gärna med dig av kunskap samtidigt som du är nyfiken på att hela tiden lära nytt. Då du som konsult har många kontaktytor både internt och externt är det även viktigt att du trivs med att etablera och vårda goda relationer. Eftersom det är vanligt med parallella projekt behöver du även ha en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete för att kunna hantera dina projekt på bästa sätt.
Vidare ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet inom vattenkraft/dammar
Relevant eftergymnasial utbildning alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Genomförd RIDAS 2 veckors kurs
Tidigare erfarenhet som konsult
Tidigare erfarenhet som projektledare/uppdragsledare
B-körkort
Eftersom tjänsten kan komma att verka inom säkerhetsklassade områden kan det bli aktuellt med drogtester och säkerhetsprövningar innan anställning kan påbörjas. För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Ytterligare information
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar. På AFRY är mångfald och inkludering en självklar del av vår kultur, vi vet att olika perspektiv skapar starkare team och bättre lösningar. Vår kultur präglas också av kunskapsdelning och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Vi erbjuder en arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal och personalförmåner som årligt friskvårdsbidrag, företagshälsovård, tjänstepension, utfyllnad av lön vid föräldraledighet m.m samt tillhörighet i vår fantastiska personalförening Club AFRY. Här anordnar vi roliga aktiviteter så som kultur- och sportevenemang, skidresor, handledda träningstillfällen, stuguthyrning, gästföreläsningar och mycket, mycket mer.
Läs mer om att arbeta på AFRY här: https://afry.com/sv/bli-en-del-av-afry
Kontaktperson för frågor
Maria Södergren, Gruppchefmaria.sodergren@afry.com
Sista ansökningsdatum är 18 januari 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13363S". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9645633