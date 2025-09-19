Uppdragsledare inom förorenade områden
Om rollen
Vill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Vill du få möjligheten att leda engagerade konsulter i en växande global satsning?
För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har några års erfarenhet och motiveras av att lösa våra kunders problem i nära samarbete med andra miljökonsulter i Sverige och internationellt. Känns det här som en roll för dig och du vill veta mer om tjänsten?
Din nya befattning
Som vår nya erfarna konsult inom förorenade områden kommer du att vara en del av vår växande verksamhet inom Environment & Health. I Sverige är vi närmare 60 experter inom området och genom våra globala tjänsteområden driver och samordnar vi tekniken för att lära av varandra och kunna anta de mest utmanande projekten, exempelvis anordnar Ramboll internt regionala nätverksmöten inom förorenade områden i Europa och USA. Hos oss är samarbete och laganda viktigt och vi strävar efter att varje medarbetare skall få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och inom de områden som den önskar. Ramboll har en stark extern utbildningsverksamhet som drivs av våra anställda och som vi också använder för intern utveckling. Vi kommer fortsätta att jobba med en hybridlösning där vi till största del är på kontoret. Dock vet vi nu av erfarenhet att vi ibland föredrar att jobba hemma och då ska du känna att det är möjligt också.
Välkommen till ett härligt gäng med fina lokaler centralt i Uppsala eller i Stockholm!
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Uppdragsledning och dialog med våra kunder, myndigheter och andra intressenter
Projektleda miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar
Utveckla nya och befintliga affärer
Kontrollera och/eller leda efterbehandlingsprojekt
Arbeta och driva uppdrag som rör exempelvis exploatering, tillsynsärenden, överlåtelser (Environmental due diligence), huvudstudier, drivmedelsstationer, PFAS, klorerade kolväten, förorenade byggnader eller sediment.
Om dig
För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:
Minst 7 års erfarenhet av utredning och åtgärder av förorenade områden, t ex som konsult, entreprenör, beställare eller från miljömyndighet
Ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor
En kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska
Relevant högskoleutbildning som civilingenjör, miljövetare, naturvetare eller motsvarande
B-körkort
Vi betraktar det som meriterande om du har erfarenhet av drivmedelsstationer, klorerade kolväten, PFAS, huvudstudier och/eller miljöfarliga ämnen i byggnader
Du är en person vars främsta drivkraft är att uppnå resultat i projekt som adderar reellt värde. Tack vare din strategiska infallsvinkel och samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. För att du ska växa och utvecklas krävs ett ledarskap som stöder, coachar och inkluderar dig i strategiska beslut.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande.
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus.
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts.
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder.
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Skicka din ansökan och ditt CV senast 16.10.2025.
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
