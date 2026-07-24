Uppdragsledare inom Applikation
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-07-24
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Länsstyrelsernas IT-avdelning växer för att möta Sveriges 21 länsstyrelsers breda och skiftande behov inom IT. Vi utvecklar och förvaltar verksamhetsspecifika appar, daglig IT för medarbetare, e-tjänster för invånare och företag – vi bidrar vi till ett demokratiskt, hållbart och säkert samhälle.
Här kan du till exempel jobba med IT-säkerhet, systemutveckling, verksamhetssystem, support, automation och integration. Vi har också en central roll i länsstyrelsernas position som högsta regionalt ansvariga myndighet för det civila försvaret. Var med och utveckla IT-tjänster som får samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera - både idag och i framtiden!
Om jobbet
Vill du leda applikationsuppdrag som gör skillnad för hela samhället? Har du en teknisk profil och är utvecklingsdriven? Är du duktig på att kommunicera med verksamheten och trivs med att driva många parallella uppdrag? Då kan du vara den vi söker som uppdragsledare till Länsstyrelsernas IT‐avdelning.
Som uppdragsledare arbetar du med och tar ansvar för de uppdrag som ligger inom förvaltningsobjekten och är planerade inom förvaltningsplanen. De verksamhetsområden som är aktuella för den här tjänsten är främst inom ekonomi, lön, HR men du kommer även bli involverad i andra verksamhetsområden.
Du kommer att:
planera, koordinera och följa upp uppdragen
översätta verksamhetens behov till krav
arbeta med att planera i sprintar
planera test inför driftsättning och jobba med att koordinera driftsättning
delta i att vidareutveckla arbetssätt inom objekt och funktion
Du trivs i en roll där du hanterar flera uppdrag samtidigt och har ett nära samarbete med dina kollegor. Du samarbetar tätt med förvaltningsledare, systemtekniker, verksamhet, IT-arkitekt och projektledare.
Du kommer att ha många kontakter – både inom IT‐avdelningen och mot verksamheten, samt i samverkan med leverantörer och andra myndigheter. I den här rollen arbetar du med intressanta uppdrag tillsammans med engagerade och tillgängliga kollegor. Du är involverad i många aktiviteter med möjlighet att bidra till förbättringar, och ser hela uppdraget från start till driftsättning.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Länsstyrelsernas IT-avdelning finns över hela landet. Placeringsort: Göteborg, Mariestad, Vänersborg, Karlstad eller Luleå. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.
Resor inom landet förekommer.
Om dig
För att lyckas i rollen söker vi dig som har ett strukturerat arbetssätt med en god förmåga att planera dina uppdrag och hålla koll på många parallella uppgifter och aktiviteter. Du driver dina uppdrag med uthållighet mot de mål som teamet har satt upp tillsammans. Du är nyfiken på att lära nytt.
Då rollen innebär många kontakter behöver du vara bra på att samarbeta och kommunikativ. Du har förmåga att uttrycka dig enkelt och förståeligt, både när du kommunicerar muntligt och när du skriver.
Då våra kollegor är utspridda på många orter i Sverige jobbar vi i mycket stor utsträckning med digitala möten, och det virtuella arbetssättet är något du trivs med.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som självklart att du agerar utifrån Den statliga värdegrunden - Statskontoret och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du har:
En relevant akademisk examen (t.ex. civilingenjör, datavetare, systemvetare) eller en eftergymnasial utbildning inom projekt‐ eller uppdragsledning kombinerat med praktisk erfarenhet av IT‐förvaltning.
Tidigare lett IT‐projekt eller uppdrag och är van vid att driva arbete från idé till driftsättning.
Kunskap om och har arbetat med olika förvaltningsmodeller, exempelvis PM3 eller produktcentrisk.
Praktisk erfarenhet av agila verktyg (t.ex. Jira, Azure DevOps) och kan anpassa dem efter teamets behov.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare varit med och utvecklat och implementerat affärssystem och förstår hur de stödjer verksamheten.
Insikt i ekonomiska, HR‐ och löneprocesser och kan översätta dessa till IT‐krav.
Erfarenhet av att samla in, formulera och prioritera krav i nära samarbete med verksamheten.
Grundläggande kunskap om hur IT‐arkitektur byggs upp och hur olika system samverkar.
Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Du söker jobbet via denna länk: Ansök här
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb Jobba på IT-avdelningen. Här finns information om våra förmåner. Vi finns också på Linkedin.
Har du frågor om tjänster är du välkommen att kontakta kontaktpersonen från vecka 33, då denne är tillgänglig igen.
I den här rekryteringen vill vi inte att du bifogar något personligt brev. För att berätta om dina erfarenheter och förmågor får du i din ansökan svara på ett antal frågor. Detta är för att vi ska kunna ta ställning till i vilken omfattning din kompetens och dina förutsättningar matchar vårt behov. Ansökan ska vara på svenska då det är vårt arbetsspråk.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Lönenivån för anställningen ligger mellan 47.000 SEK - 53.000 SEK per månad.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Det innebär att vi kan komma att kalla till intervju även innan sista dag för ansökning har passerat.
Anställningen kan komma att inledas med provanställning 6 månader.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västra Götalands Län
(org.nr 202100-2361), https://www.lansstyrelsen.se/
Våxnäsgatan 5 (visa karta
)
651 86 KARLSTAD Arbetsplats
Länsstyrelsernas IT-avdelning, Enheten för Applikationsstöd IT Kontakt
funktionschef
Josefine Widepalm 010-2244331 Jobbnummer
10010479