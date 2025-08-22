Uppdragsledare hamn- och marina konstruktioner
2025-08-22
Om rollen
Vill du vara med och forma framtidens hållbara hamnar och marininfrastruktur?
Har du erfarenhet inom hamn- och marina konstruktioner eller bro och anläggningskonstruktioner och vill bidra till en grön omställning? På Ramboll får du möjlighet att leda uppdrag, utveckla tekniska lösningar och arbeta i ett engagerat team där vi tillsammans gör skillnad.
Bli en del av vårt team inom hamn- och marina konstruktioner
Vi har etablerade team på flera orter i Sverige och bygger nu upp vår verksamhet i Stockholm. Här får du arbeta nära kollegor över hela landet och delta i spännande projekt, både nationellt och internationellt. Du kommer att samarbeta med specialister och kunder i alla projektfaser - från förstudier och planering till detaljerad projektering och uppföljning. Vår starka projektportfölj bidrar till den gröna omställningen och utvecklingen av blå infrastruktur.
Dina ansvarsområden
Leda och samordna uppdrag inom hamn- och marina konstruktioner
Ha dialog med kunder och intressenter för att säkerställa värdeskapande lösningar
Bidra med teknisk kompetens inom projektering och konstruktion av marina anläggningar
Samarbeta med kollegor inom Ramboll för att leverera hållbara och innovativa lösningar
Delta i marknadsförings- och anbudsarbete
Vi tror att du har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom bygg-, anläggnings- eller liknande tekniskt område
Flera års erfarenhet av projektering eller uppdragsledning inom hamn-, marin- eller vattenbyggnad, bro och anläggningskonstruktioner
Kunskap om konstruktion av exempelvis kajer, pirar, dykdalber eller andra marina konstruktioner.
Erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära projekt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen är du en kommunikativ och lösningsorienterad lagspelare som trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt. Du har ett intresse för hållbarhet och vill bidra till att utveckla framtidens marininfrastruktur.
Varför Ramboll?
Hos oss får du arbeta i en kultur präglad av samarbete, öppenhet och kunskapsdelning. Vi erbjuder dig möjligheten att växa i din roll som uppdragsledare och att arbeta i projekt som gör skillnad - för samhället och miljön.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt företag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med ditt uppdaterade CV. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är ett stiftelseägt, internationellt teknik-, arkitekt- och managementkonsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - och det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision om hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor och levererar innovativa lösningar inom byggnader, transport, energi, vatten, miljö och hälsa, landskap och arkitektur samt management consulting.
Jämställdhet, mångfald och inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll stor flexibilitet att anpassa ditt arbete efter din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
